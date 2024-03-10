【乙型流感】8歲男童染乙型流感併發心肌炎及休克　情況危殆留醫PICU

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衞生署衞生防護中心今日（10日）調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的8歲男童，他昨日（9日）出現氣促、胸痛及腹痛，現時情況危殆。

該名男童本月1日開始發燒、咳嗽和流鼻水，分別於當日及3月4日向私家醫生求醫。他3月6日及8日因徵狀持續到北大嶼山醫院急症室求醫，並於3月8日入住瑪嘉烈醫院。男童昨日出現氣促、胸痛及腹痛，轉往該院兒童深切治療部留醫。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為乙型流感併發心肌炎及休克，現時情況危殆。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，呼籲市民及早接種流感疫苗。

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記者：吳穎嵛