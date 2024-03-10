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【全國兩會】內地訪港旅客免稅額提高至三萬元建議　 李慧琼：收財政部初步回覆提技術意見

政治 18:35 2024/03/10

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港區全國人大代表團今晚見記者。

十四屆全國人大二次會議明日閉幕，港區全國人大代表團今日傍晚見記者，團長馬逢國表示，整個港區人大代表團提了209個建議，其中，兩個建議得到全部代表聯名，包括離境免稅額，提高至三萬元，另一個是有關運輸港口安排。他指，回港後，會跟進提出的建議，宣傳兩會精神。

至於離境免稅額提高至三萬元的建議，全國人大常委李慧琼指，收到財政部初步回覆，提出了技術意見，會將意見帶會和特區政府商量。

李慧琼表示，得到一個很重要訊息，國家會用高質生產力推動發展，她希望，在香港進一步推動，助力國家發展。她認為，其中河套區，是高質生產力的示範區，在審議工作報告期間，希望中央政府可以考慮，用好河套區，容許數據資金、生物樣本，數據過河，也有機會與發改委溝通。

李慧琼指，感謝人大領導中央政府對人大代表支持，特別是對身兼立法會議員的體諒，讓他們可以一方面可以履行人大職責，亦可以參與23條立法的重要工作，因為23條立法是香港欠了二十多年的功課。

馬逢國：不知夏寶龍在深圳有什麼具體工作  但相信一定會和香港有關​​​​​​

至於今日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，在深圳聽取有關工作情況彙報，被問到夏寶龍在深圳聽取彙報是否與《基本法》23條立法有關，馬逢國指，不知夏寶龍在深圳有什麼具體工作，但相信夏寶龍工作很多，一定會和香港有關係，因為夏寶龍是中央港澳辦主任。

徐莉：23條立法不會影響正常商業運作

港區全國⼈⼤代表、九龍社團聯會理事長徐莉指，涉《基本法》23條立法的條例草案充分借鑒其他國家，特別是普通法國家的立法經驗，保護特區內財產和投資。她認為，草案在國家安全、權⼒自由和經濟發展之間取得良好平衡，不會影響新聞和出版自由，不會影響正常商業運作，新條例將與《港區國安法》相輔相成，共同構築好維護國家安全的法律屏障。

港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰表示，他的十七份人大建議，涵蓋多個領域包括法治建設、數碼安全港、生成人工智能發展、優化教育、綠色能源、新能源、數字產業化產業數字化、以創新引領產業升級轉型、新質生產力、增強區域發展新動能、推動外貿、拼經濟、惠民生，呈給多個部委、院長及國家領導層考慮，一起採取歷史主動貢獻國家現代化進程。

陳曉峰表示，他的十七份人大建議，涵蓋多個領域包括法治建設、數碼安全港等。(受訪者供圖)

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責任編輯：區綽彥

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