  • 15°C
香港時間 : 2024310日 (週日) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利

娛樂 17:48 2024/03/10

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

「東張女神」梁麗翹大派福利。

2011年參選港姐的梁麗翹（Nicole）屬元祖級「東張女神」，育有一子一女，女兒現時5歲半、兒子4月就滿2歲，而保養得十分好的她，身型Fit到漏，完全不似已為人母！

早前，她在沙灘拍親子寫真，到昨日（3月9日）更加加料發布3張大膽的寫真，實行噴血大解放。

東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美

點擊圖片放大
+3
+2

梁麗翹：想呃吓Like

在Nicole發布的第一張照片內，上身半裸的她僅穿薄紗長裙，Nicole以雙臂遮掩胸部；另外兩張照片大騷靚玉背。她同時分享寫道：「遲到總比不到好！婦女節快樂，因為當你每天都充滿自信和賦權時，誰只需要一天呢？我們一起慶祝，歡呼！」

對於Nicole的大派福利，不少本身也是女神級的藝人包括陳自瑤、陳煒、張名雅、利穎怡、梁敏巧、姚子羚、陳逸璇、鄧凱文等留言讚好，其中有網民留言讚道：「索到咁想點呀？」Nicole回應：「想呃吓Like。」

點擊圖片放大
+7
+6

半年後才有勇氣公開

Nicole曾接受TOPick訪問表示大約半年前，即誕下兒子1年左右已極速修身成功，當時性感大解放，一家四口到沙灘拍攝唯美全家福 ，盡展健康性感美，不過她笑言過了半年才有勇氣公開美照。

問到老公會否覺得她太性感而禁止公開照片？Nicole笑說:「他很開通，不覺得有甚麼問題，他說沒有問題，公開吧，而且不算太性感，泳衣外有層紗遮遮掩掩。」幸好Nicole丈夫十分開通，大家才可以一飽眼福。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
17:31 2024/02/15
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】
17:40 2023/12/17
香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】
婚後事丨陳自瑤性感舞姿勁誘人　大晒白滑美背長腿夠養眼
12:22 2024/03/08
婚後事丨陳自瑤性感舞姿勁誘人　大晒白滑美背長腿夠養眼
香港小姐｜郭珮文忙拍《法證6》不忘慰粉絲　Juliana派水著福利盡騷本錢【多圖】
16:01 2024/01/17
香港小姐｜郭珮文忙拍《法證6》不忘慰粉絲　Juliana派水著福利盡騷本錢【多圖】

你可能感興趣

東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
17:31 2024/02/15
東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福　讚老公開通接受健康性感美
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】
17:40 2023/12/17
香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】
梁麗翹 東張西望 香港小姐 演員 夫妻之道

最高瀏覽

醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋
醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋