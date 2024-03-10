東張女神丨靚媽梁麗翹大解放公開噴血寫真　丈夫夠開通讓老婆派福利

▲ 「東張女神」梁麗翹大派福利。

2011年參選港姐的梁麗翹（Nicole）屬元祖級「東張女神」，育有一子一女，女兒現時5歲半、兒子4月就滿2歲，而保養得十分好的她，身型Fit到漏，完全不似已為人母！

早前，她在沙灘拍親子寫真，到昨日（3月9日）更加加料發布3張大膽的寫真，實行噴血大解放。

東張女神｜梁麗翹透視裝拍攝唯美全家福 讚老公開通接受健康性感美

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梁麗翹：想呃吓Like

在Nicole發布的第一張照片內，上身半裸的她僅穿薄紗長裙，Nicole以雙臂遮掩胸部；另外兩張照片大騷靚玉背。她同時分享寫道：「遲到總比不到好！婦女節快樂，因為當你每天都充滿自信和賦權時，誰只需要一天呢？我們一起慶祝，歡呼！」

對於Nicole的大派福利，不少本身也是女神級的藝人包括陳自瑤、陳煒、張名雅、利穎怡、梁敏巧、姚子羚、陳逸璇、鄧凱文等留言讚好，其中有網民留言讚道：「索到咁想點呀？」Nicole回應：「想呃吓Like。」

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半年後才有勇氣公開

Nicole曾接受TOPick訪問表示大約半年前，即誕下兒子1年左右已極速修身成功，當時性感大解放，一家四口到沙灘拍攝唯美全家福 ，盡展健康性感美，不過她笑言過了半年才有勇氣公開美照。

問到老公會否覺得她太性感而禁止公開照片？Nicole笑說:「他很開通，不覺得有甚麼問題，他說沒有問題，公開吧，而且不算太性感，泳衣外有層紗遮遮掩掩。」幸好Nicole丈夫十分開通，大家才可以一飽眼福。

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