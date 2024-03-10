失眠救星丨美軍極速睡眠法2分鐘內入睡成功率96%　醫生實測最快10秒入睡

▲ 美軍極速睡眠法2分鐘內入睡，成功率達96%。

失眠是不少都市人的煩惱，外國媒體就曾公開一套輔助睡眠的方法「美軍睡眠法」（Military Method），幫助極速入眠。此法是二次世界大戰期間美軍所研發，標榜入睡率高達96%，只要數個步驟，就能讓人極速於2分鐘內入眠。美國一名兒科醫生更曾親身實測，表示可在10秒內入睡；而有網民就曾表示，此法成功率是百分百。

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據《鏡報》引述《Relax and Win: Championship Performance》一書中提到，由於二戰期間精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因過份疲勞而出錯，研發了一款極速睡眠法，以下為4個步驟：

1. 放鬆你的面部肌肉，包括下顎、舌頭、眼周肌肉

2. 放鬆肩膀，然後放鬆上臂和下臂

3. 呼氣，保持胸口放鬆

4. 放鬆大腿和小腿

以上步驟需要進行約1分至1分半鐘，盡量清空思緒。然後便可以幻想以下3種其中1種的畫面：

你正躺在平靜湖面上的獨木舟，頭上只有一片藍天。

在漆黑的房間裡，舒服地躺在黑色天鵝絨造成的吊床。

不斷在10秒內重複說「不要想、不要想、不要想」。

此睡眠法聲稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

醫生實測最快10秒入睡

而據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade也曾親身嘗試這個方法，並指此法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧；同時他亦拍片分享詳細入眠步驟，指出首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習，可減少至10秒左右。

外國健身教練Justin Agustin亦曾在TikTok上分享此法，他指出軍人慣用此法，令自己能不分地點及情況下迅速入眠。當時有網民留言回應表示，自己在經過數星期練習後，發現這種睡眠方法的確很有效；更有人表示自己的心理醫生也傳授過這技巧，並指出只要認真練習，此法是100％有效。

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責任編輯：羅嘉欣