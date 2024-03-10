【急症室加價】盧寵茂：今年內公布公營醫療服務收費調整方案　應防範南韓罷工潮在港發生

▲ 包括急症室收費調整在內的整體公營醫療服務收費方案料於今年內公布。（資料圖片）

急症室收費調整方案備受關注，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，今次調整不限於急症室收費，並期望今年內交代整體公營醫療服務收費調整初步方案，透露正研究是否按病人收入狀況決定部分服務收費水平。

盧寵茂在電視節目談及，調整收費必定會增加夜診及普通科門診名額配合，並強調今次是調整整體公共醫療服務收費，以重新分配資源，進一步幫綜緩網外的弱勢社群及長期病患、重病者如癌症病人等，避免他們因病致貧。

政府同時正與醫管局檢討醫療收費。醫管局主席范鴻齡昨出席活動時表示，局方每年藥物開支逾96億元，佔總開支的一成，未來會檢討配藥制度及相關收費，形容醫管局專科門診現時最多開16周藥，每種藥收費15元、不限數量，此安排長期以來造成不少藥物浪費，局方已將需要時用的藥，由以前數量減至四分一或一半，形容目前為止效果良好，但仍會進一步檢討將所有門診每次最多開4周藥，然後再覆配，同時正檢討整個藥物收費制度，所節省開支可用作擴大藥物名冊，令重病病人獲得適當照顧。

另外，盧寵茂稱要防範近期的南韓醫生罷工潮在本港發生，強調最終受害者是市民，本港要以此為反面教材。至於如何防範？盧寵茂形容立法是「最後一步」、「較差的方法」，因醫療講求專業、「醫者父母心」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅