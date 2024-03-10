【急症室加價】盧寵茂：今年內公布公營醫療服務收費調整方案 應防範南韓罷工潮在港發生
急症室收費調整方案備受關注，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，今次調整不限於急症室收費，並期望今年內交代整體公營醫療服務收費調整初步方案，透露正研究是否按病人收入狀況決定部分服務收費水平。
盧寵茂在電視節目談及，調整收費必定會增加夜診及普通科門診名額配合，並強調今次是調整整體公共醫療服務收費，以重新分配資源，進一步幫綜緩網外的弱勢社群及長期病患、重病者如癌症病人等，避免他們因病致貧。
政府同時正與醫管局檢討醫療收費。醫管局主席范鴻齡昨出席活動時表示，局方每年藥物開支逾96億元，佔總開支的一成，未來會檢討配藥制度及相關收費，形容醫管局專科門診現時最多開16周藥，每種藥收費15元、不限數量，此安排長期以來造成不少藥物浪費，局方已將需要時用的藥，由以前數量減至四分一或一半，形容目前為止效果良好，但仍會進一步檢討將所有門診每次最多開4周藥，然後再覆配，同時正檢討整個藥物收費制度，所節省開支可用作擴大藥物名冊，令重病病人獲得適當照顧。
另外，盧寵茂稱要防範近期的南韓醫生罷工潮在本港發生，強調最終受害者是市民，本港要以此為反面教材。至於如何防範？盧寵茂形容立法是「最後一步」、「較差的方法」，因醫療講求專業、「醫者父母心」。
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責任編輯：馮琪雅