奧斯卡2024丨愛瑪史東憑《可憐的東西》再度封后　由屢次面試失敗到成女演員天花板

▲ 愛瑪史東再度奪得奧斯卡影后。

愛瑪史東（Emma Stone）以大熱姿態憑《可憐的東西》（Poor Things）奪奧斯卡影后，這次也是繼2016年《星聲夢裡人》（La La Land）奪奧斯卡最佳女主角後，第二度獲此殊榮。

現年35歲的愛瑪史東在《可憐的東西》演一個具成熟女性外表但只有猶如小孩的心智的「女科學怪人」，她天真好奇隨心縱慾，不受規範地追尋終極自由，完全顛覆愛瑪史東以往的甜姐兒形象，而且更有多場裸體大尺度演出，可說完全豁出去。

可憐的東西丨拆解導演尤格藍西莫作品風格 大膽鏡頭運用成招牌式美學

▲ 《可憐的東西》

興奮到整爛條裙

相隔7年再度封后獲肯定的愛瑪史東，上台領獎時表現十分興奮，更笑言：「我條裙爛咗。我認為係喺《I’m Just Ken》表演時發生。」她更表示自己嗌到聲沙。

愛瑪史東在台上感謝《可憐的東西》幕前幕後工作人員，其中她就點名多謝與她二度合作的導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），指他創造了片中角色Bella Baxter。

▲ 愛瑪史東7年後再度奧斯卡封后。

從小立志當演員

在美國出生及成長的愛瑪史東在4歲開始接觸演戲，可是於7歲時患恐慌症和焦慮症，常活於驚恐的精神世界中，幸好在11歲登台演出舞台劇，從演戲中找到宣泄情緒的渠道。

她在讀高中聖查威爾大學預科時，因為想當演員，所以只讀了一個學期就退學。而且，愛瑪史東給父母準備了一份名爲「好萊塢計劃」（Project Hollywood）的介紹簡報來説服他們讓搬去加州追求演藝生活。

在2004年，她隨母親搬到洛杉磯居住，愛瑪史東回想道：「我去迪士尼頻道的每一場秀，而且試鏡每場情境喜劇的女兒角色。」並補充道：「我最終一個都沒入選。」在試鏡角色期間，她注冊網上高中課程，並在犬隻專屬烘焙店兼職，過程十分她在《星聲夢裡人》所演追夢女生一般。

▲ 《可憐的東西》

逐步闖出名堂

結果由2005年起，愛瑪史東開始有機會參演電視劇，之後逐步有機會參與電影演出，兩套票房及口碑都不錯喜劇《喪屍樂園》（Zombieland）、《緋聞教主》（Easy A），令她漸受注目。

在2011年主演揭示了美國黑人民權運動之前的社會面貌《寫出友共鳴》（The Help），愛瑪史東的演技獲肯定，並表示她不只是演商業片。在翌年，她參演大片《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）令她為全球普羅大眾認識。

▲ 《星聲夢裡人》

演技獲得認同

但愛瑪史東不甘只是當一個「賣樣」的女演員，當她取得知名度後，開始演更有演技發揮的影片，在2014年在黑色喜劇《飛鳥俠》（Birdman）演康復中的吸毒者，結果獲得奧斯卡最佳女配角獎提名。

在2016年《星聲夢裡人》（La La Land）奪奧斯卡最佳女主角後，她更注重選擇影片題材，比如關於兩性平等的《男女單打戰》（Battle of the Sexes），表示她除想當荷里活光芒萬丈的女明星外，還想為社會發聲。

▲ 《飛鳥俠》

此外，愛瑪史東早在2019年與《可憐的東西》導演尤格藍西莫合作，參演描寫宮殿鬥爭下女性「食色性」的《爭寵》（The Favourite）。

她並憑此片提名最佳女配角，可惜名落孫山，不過二人今次再合作《可憐的東西》，結果取得更大成績，贏得奧斯卡影后獎。

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