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【體育盛事】LIV Golf香港站今結束　哥球會：賽事吸引30個國家和地區觀眾來港

社會 21:29 2024/03/10

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個人賽冠軍得主墨西哥球員安沙。（梁偉榮攝）

LIV Golf香港站決賽今（10日）舉行，賽事峰迴路轉，賽事開局時一度有5位球員並列第二位，前兩輪賽事領先榜首的32歲墨西哥球員安沙 （Abraham Ancer）雖然沒有失誤，但也沒有進帳，個人賽的戰況在前半段並沒有太大起落，但團隊的排名變化卻很大，幾乎每個洞都在變化中，未到90分鐘已有4個團隊並列榜首。最終由安沙奪個人賽冠軍，團體賽管局則由Crushers GC奪得。

安沙加入LIV Golf聯賽後首度成為賽事冠軍，他指，感到興奮及自豪，感恩自己過去的努力沒有白費，並感謝沒有因天雨放棄觀賽的球迷。

香港哥爾夫球會會長郭永亮先生表示，非常高興首個LIV Golf香港站吸引了來自約30個國家和地區的觀眾專程蒞臨香港觀賞賽事，指賽事對香港有很多益處，能吸引一些本身不認識高球的人士更認識高球外，也能夠讓香港的青年球手有機會近距離接觸世界級球手，及觀看高質素的比賽，對香港高球界有非常正面的影響，同時賽事在全球有超過110個國家或地區轉播，有助宣傳香港這文化及體育盛事之都。

他又引述LIV Golf行政總裁格諾曼稱，對香港站賽事的入場人數相當開心，想不到球迷如此熱情，指相信香港站的賽事會是其中一個反應最好的賽站之一。

他並稱，粉嶺球場是香港唯一能辦到大型國際賽事的場地，正正因為有三個18洞球場，以及百多年的努力維持到這麼高質的球場，才能吸引到大型國際賽事，球會希望支持政府的政策去多辦盛事，亦望今次的效果都會滿意。

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責任編輯：黃小冰

 

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