【女科學家】癌細胞擴散科研料數年後落地　港大黃思齊：數據過河有助診斷惟需考慮私隱

▲ 曾奪裘槎獎、在港土生土長的港大協理副校長（研究）黃思齊，專研致命婦科病卵巢癌。（王韻青攝）

曾奪裘槎獎、在港土生土長的港大協理副校長（研究）黃思齊，專研致命婦科病卵巢癌，近年她獲研資局資助研究癌細胞擴散，協助識別具轉移能力癌細胞，預計數年後應用於病人身上。黃認為港府對基礎研究支持增加，促進知識轉移、應用，高才通更增加入才，香港又能作為內地與外國合作的「橋樑」，故沒有考慮到外國發展。

黃思齊進行癌細胞擴散研究多年，近年獲研資局資助研究細胞黏附分子，及後更成立初創公司研發晶片，協助及早識別具轉移能力的癌細胞，以便精準用藥。她透露，研發目前處於「孵化階段」、正尋找投資者，盼1至2年後推出產品、預計數年後應用於病人身上。

指政府支援增 高才通利吸人

黃思齊認為，港府近年對基礎研究支持增加，促進知識轉移、應用，科研配套亦相應提升；而因應高才通政策，增加科研人才入行。她形容過去10年，「香港是個有許多機會的地方」，包括與東南亞國家、台灣地理位置近，方便合作；同時內地支援對本地科研有莫大幫助，亦令香港成為聯通國內及外國的「中心、橋樑」，故無特別考慮到外國發展。

本港去年與內地簽署「數據過河」協議，促進兩地數據互通。黃認為，內地實驗規模較大，有更多病人樣本支持科研數據，措施有助本地醫療界了解不同地區病因、基因表達方式，對後期診斷、治病有好處，但同時涉及病人資料等私隱問題，故應「再考慮多少少、要想清楚」。

黃又稱，投身科研之路一定會很長，甚至過程中「出現問題比答案多，像幹細胞一樣，會不停變」，故需極其堅定，「做任何事想成功都要繼續行，挫折一定會有，未必日日都好順利」。她亦認為，科研具意義、能幫助病人，形容是「信念」令她得以繼續堅持。

培育從小做起 鼓勵女性入行

作為女科學家，黃思齊自言「幸運」，結婚生子後已事業穩定，同時現今年代包容性較強，「不用為一件事放棄一件事」，故盼盡量平衡事業及家庭。她又提到研究團隊目前有逾12至13人，女性佔多數，盼鼓勵更多女性從事科研。本港近年積極推動創科，黃認為，科研能幫助社會發展，「國家需有科研支持進步」，故需由培養兒童對科研的興趣做起，鼓勵他們修讀大學後，再成為獨立研究員。

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記者：梁凱婷