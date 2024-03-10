  • 16°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 00:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全國兩會】林建岳：王滬寧在推進強國建設對政協委員提要求　重視香港發展

政治 22:54 2024/03/10

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

全國政協常委林建岳認為，王滬寧非常重視香港發展。（資料圖片）

十四屆全國政協二次會議今日閉幕，全國政協主席王滬寧表示，要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化，緊扣中央重大決策部署、國家重大戰略需求、重大現實問題深入協商議政，積極建言獻策。全國政協常委林建岳認為，王滬寧的講話，對政協委員在全面推進強國建設、民族復興新征程中的工作提出了要求，而且非常重視香港發展，勉勵香港在中國式現代進程中發揮更大的作用。

林建岳說，金融業是香港助力國家最重要的優勢和功能，要不斷鞏固和提升香港國際金融中心地位，近年香港金融市場面對挑戰，需要在國家的支持下，推動特區政府採取更有力措施，提升市場競爭力，包括與內地深化互聯互通機制，同時進一步放寬上市監管限制，爭取更多海外的藍籌企業來港上市，特別是東盟、阿拉伯市場的企業等。

譚錦球：中央近年推出多項惠港青年措施

全國政協常委譚錦球在政協會議「委員通道」指，中央近年推出多項惠港青年的措施，體現對香港青年的親切關懷和支持厚愛，在新時代，國家發展給香港青年提供成就發展的黃金機遇，希望香港青年能夠把握。

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【全國兩會】政協會議閉幕　通過政治決議涵貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針
17:32 2024/03/10
【全國兩會】政協會議閉幕　通過政治決議涵貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針
【全國兩會】內地訪港旅客免稅額提高至三萬元建議　 李慧琼：收財政部初步回覆提技術意見
18:35 2024/03/10
【全國兩會】內地訪港旅客免稅額提高至三萬元建議　 李慧琼：收財政部初步回覆提技術意見
【港澳辦】夏寶龍今日下午在深圳聽取工作情況彙報　王靈桂、農融陪同
18:10 2024/03/10
【港澳辦】夏寶龍今日下午在深圳聽取工作情況彙報　王靈桂、農融陪同

你可能感興趣

【全國兩會】政協會議閉幕　通過政治決議涵貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針
17:32 2024/03/10
【全國兩會】政協會議閉幕　通過政治決議涵貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針
【全國兩會】內地訪港旅客免稅額提高至三萬元建議　 李慧琼：收財政部初步回覆提技術意見
18:35 2024/03/10
【全國兩會】內地訪港旅客免稅額提高至三萬元建議　 李慧琼：收財政部初步回覆提技術意見
【港澳辦】夏寶龍今日下午在深圳聽取工作情況彙報　王靈桂、農融陪同
18:10 2024/03/10
【港澳辦】夏寶龍今日下午在深圳聽取工作情況彙報　王靈桂、農融陪同
東盟 互聯互通 人大政協兩會 林建岳 譚錦球 王滬寧 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋
醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋