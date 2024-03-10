【全國兩會】林建岳：王滬寧在推進強國建設對政協委員提要求　重視香港發展

▲ 全國政協常委林建岳認為，王滬寧非常重視香港發展。（資料圖片）

十四屆全國政協二次會議今日閉幕，全國政協主席王滬寧表示，要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化，緊扣中央重大決策部署、國家重大戰略需求、重大現實問題深入協商議政，積極建言獻策。全國政協常委林建岳認為，王滬寧的講話，對政協委員在全面推進強國建設、民族復興新征程中的工作提出了要求，而且非常重視香港發展，勉勵香港在中國式現代進程中發揮更大的作用。

林建岳說，金融業是香港助力國家最重要的優勢和功能，要不斷鞏固和提升香港國際金融中心地位，近年香港金融市場面對挑戰，需要在國家的支持下，推動特區政府採取更有力措施，提升市場競爭力，包括與內地深化互聯互通機制，同時進一步放寬上市監管限制，爭取更多海外的藍籌企業來港上市，特別是東盟、阿拉伯市場的企業等。

譚錦球：中央近年推出多項惠港青年措施

全國政協常委譚錦球在政協會議「委員通道」指，中央近年推出多項惠港青年的措施，體現對香港青年的親切關懷和支持厚愛，在新時代，國家發展給香港青年提供成就發展的黃金機遇，希望香港青年能夠把握。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥