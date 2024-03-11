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奧斯卡2024丨愛瑪史東再奪影后　羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角【不斷更新】

娛樂 08:35 2024/03/11

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月11日早上舉行，今年頂頭大熱兩部電影，一是去年上畫叫好叫座的《奧本海默》（Oppenheimer），另一是愛瑪史東的《可憐的東西》（Poor Things）。

日本國寶級動畫大師宮崎駿復出作《蒼鷺與少年》獲最佳動畫，這次是他繼2003年《千與千尋》、2006年《哈爾移動城堡》、2014年《風起了》後，第四度角逐奧斯卡最佳動畫，並如《千與千尋》再奪最佳動畫殊榮。

《第96屆奧斯卡金像獎》得獎名單：（不斷更新）

最佳電影:《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化諾蘭《奧本海默》

最佳男主角：斯里安梅菲《奧本海默》

(路透社圖）

最佳女主角:愛瑪史東《可憐的東西》

最佳原創歌曲:〈What Was I Made For?〉Barbie芭比

最佳國際影片：《特權樂園》

最佳紀錄片: 《20 Days in Mariupol》

最佳動畫長片：《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片：War is Over

最佳紀錄短片：《The Last Repair Shop》

最佳實景短片：亨利休格的神奇故事

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

(路透社圖）

最佳女配角：達芬采兒蘭杜芙 《滯留生》

最佳原創劇本：墮下的對證

最佳音效：特權樂園

最佳改編劇本：American Fiction

最佳攝影：奧本海默

最佳剪接：奧本海默

最佳服裝：可憐的東西

最佳化妝：可憐的東西

最佳美術：可憐的東西

最佳視覺效果：哥斯拉-1.0

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