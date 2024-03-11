張氏一家丨張致恒唔介意成為別人踏腳石　Steven：人哋講我嘅又上新聞

▲ 張致恒（Steven）又有新發表！

張致恒（Steven）一家六口的經濟狀況、老婆區燕雯（雯雯）「數臭」Steven的「戰況」向來也是焦點所在，帶來不少話題！

雯雯在3月7日稱希望下半年不公開自己情緒，而她也真的似乎言出必行，數天以來也未有更新IG，Steven就繼續偶爾在IG發聲，他指：「我真係咁有新聞價值咩？」

張氏一家丨雯雯指責Steven冇反省自己問題 願意與另一半離婚

張致恒：人哋講我嘅又上新聞

在昨晚（3月10日）約7時10分，Steven在IG指「我自己擺嘢又上新聞 人哋講我嘅又上新聞」：

我真係咁有新聞價值咩？ 我自己擺嘢又上新聞 人哋講我嘅又上新聞 我算唔算係一舊好嘅踏腳石？ 若果踩住我可以令到大家有所提升的話我唔介意畀你哋踩

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張致恒家姐被問一問題

日前，Steven家姐張詠恩（Jan）在IG上載一張擁著BOY’Z成員關智斌（Kenny），二人的友好關係似乎未有因Steven醜聞不斷影響，Jan寫道：「好耐無見，難得在工作上碰面

感覺如親人 一切在心中🫶❤️*P.S 衰佬咁鬼fit又靚仔又盛💪」。

有網民留言問Jan：「家姐有冇俾錢細佬？」，又有網民留言：「比多一次機會個細佬

幫吓佢哋一家，咁冇辦法，點樣令到佢哋搵到錢小朋友好陰功」。

Jan對上次上載Steven的相片，已是2019年7月，當時Jan祝Steven、雯雯在這亂世中彼此擁抱最大的愛。

另外，Jan與另一位弟弟張致良（Ryan）、Steven前女友莊韻澄有不時見面，顯然關係不俗。

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