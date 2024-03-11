【北上交通】復活節廣深港高鐵增加班次　本月每周末往來西九龍班次增加逾100對

▲ 廣深港高鐵連續三個星期加強周五、周末及公眾假期來往香港西九龍站與福田站的列車班次。（資料圖片）

復活節假期將至。港鐵表示，為便利兩地乘客往來，內地鐵路部門與港鐵商討後，廣深港高鐵服務將由本周五（15日）開始，連續三個星期加強周五、周末及公眾假期來往香港西九龍站與福田站的列車班次，令期間往來香港西九龍站與各站點的每日列車班次增加至共超過100對。

下列日子每天將增加7對（14班）往來香港西九龍及福田的列車：

3月15及22日（星期五）

3月17及24日（星期日）

下列日子每天將增加11對（22班）往來香港西九龍及福田列車：

3月16及23日（星期六）

3月29日至4月1日（星期五至星期一）

有關列車車票由即日起（11日）發售。新增的列車班次均適用於「靈活行」即日變更車次安排，可供乘客選擇改乘。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津