遊日注意｜日本海底驚現26米斷層崖　專家揭關鍵因素或重現311地震恐掀30米高海嘯

【日本/地震/311地震/福島/能登/海嘯/遊日】日本311地震於今日（11日）屆滿13周年，當年（2011年3月11日）在日本東北部發生海溝型地震，規模達黎克特制9級，是日本史上強度最大的地震。該次地震亦誘發大海嘯，當中以岩手縣、宮城縣和福島縣的多數地區海嘯高度達10米以上，最高達40.1米。期後更導致福島核電廠爆炸，造成嚴重傷亡。近日有日本地震專家觀察到當地地震活動增加，東北沿岸一帶未來或有機會發生「外隆起地震」的危險，建議當地居民及計劃遊日的旅客提高警覺。

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地震頻率不均 「外隆起地震」恐引發大海嘯

據《日本新聞網》去年製作的新聞專題報道，近日有數據指出當年311地震後，震央周邊地區的地震活動正在增加。有當地地震專家指出，未來有發生「外隆起地震」的風險，只要海底發生地震，不論強弱皆會引發海嘯，提醒日本居民要保持警覺。

報道指，一般來說，海溝兩側發生地震的頻率應該相近，以平衡釋放的能量。但有當地學者觀察到，自311地震後，在海溝西側發生11次超過黎克特制7級的強震，其中一次更達9級；而東側卻只發生2次強度7.0以上的地震。加上東側產生很多新斷層，有學者認為未來在東側很有可能會發生高強度的「外隆起地震」 。

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海底現26米斷層崖 或重現311地震

2023年12月，日本新潟大學地質學家上田隼人曾在國際期刊發表報告指出，在日本海溝海面下7500米，發現26米的斷層崖，是海底大地震影響海溝地形變化的跡象，甚或造成311地震重現的關鍵因素。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指，當斷層數量增多且交疊，很容易引發黎克特制8級以上的大地震。他解釋，即使海底震央位置距離陸地較遠，沿岸地區地震強度不高，但仍可引發大海嘯。據過往地震數據，黎克特制8級以上的強震曾引發超過30米高的大海嘯，造成數千人傷亡。

若日本東北部發生大海嘯，福島縣、宮城縣和岩手縣將會是首當其衝的地區。

遊日旅客防災須知

日本是不少人旅遊的首選地區，專家建議有計劃遊日的旅客應特別留意海嘯警報或地震資訊。據日本政府觀光局資料，建議遊日旅客可下載「Safety tips」應用程式，以接收最新的天氣警報或相關防災資訊。以下綜合地震及海嘯發生時的應對方法：

地震：

首要保護頭部，遠離有移動物體和高空墜物的地方。可視乎身處場所，藏身在大廳或者柱子附近，或結實的桌子等下方；若處於升降機內則盡快走出。當局建議，地震發生時留在室內會更為安全，切勿慌張地奔向屋外。

海嘯：

海嘯警告分為三個級別，當發出警報後盡量遠離水邊或河岸。觀察周圍人群的行動，有需要時到高臺或海嘯避難大樓中避難。警報解除後，盡快返回酒店或住宿場所，並留意最新消息。

▲ 日本海嘯警報級別。（網上截圖）

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責任編輯：羅嘉欣