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奧斯卡2024丨「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角　由沉淪毒海到成為國際巨星

娛樂 10:09 2024/03/11

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「鐵甲奇俠」羅拔唐尼首奪奧斯卡最佳男配角。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）《第96屆奧斯卡》憑基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧本海默》（Oppenheimer）內，飾演的美國原子能委員會主席史特勞斯奪奧斯卡「最佳男配角」獎，是他首度獲得小金人。

年少輕放浪形骸的羅拔唐尼曾酗酒濫毒入獄，因此他在致詞時稱：「我想多謝我可怕嘅童年，之後先多謝大會。」此外，他含淚感謝太太與拍檔表示：「我哋做嘅嘢係有意義，而我哋決定創作嘅嘢係重要。」

《奧本海默》

自小染上毒癮

巨星輝煌背後，羅拔唐尼亦曾有過一段潦倒人生。現年58歲羅拔唐尼出身演藝世家，早於5歲已當演員，在1982年從聖莫尼卡高中輟學到紐約當演員。可是因為他的父親是名吸毒者，允許當時只有8歲的羅拔唐尼吸食大麻。

他少年時代已染有毒癮，之後也有酗酒問題。1996年，羅拔唐尼曾因超速駕駛而在洛杉磯公路被截停，當時他赤裸身體，警員更發現他坐駕上有海洛英、可卡因和手槍。1997年，他又因吸毒被捕，被判入勒戒所服刑1年。

2000年，羅拔唐尼加入當年的人氣劇《甜心俏佳人》（Ally McBeal）飾演女主角的男友，其演出大受好評，他還在劇中一展歌喉，事業翻身。

《甜心俏佳人》

逐漸走出低谷

可惜，他2001年卻被發現在受藥物影響下赤腳在加州街上遊蕩，令他即時被踢出電視劇，再次要入勒戒所。多次因毒品問題入獄的羅拔唐尼，直至2003年才正式戒毒成功。惟不少電影公司都擔心他再闖禍，每部電影合約都列明先扣除部分薪金，在拍攝畢後才發還，以防他再度吸毒。

羅拔唐尼逐漸走出低谷，於2008年憑《鐵甲奇俠》（Iron Man）成為賣座巨星。同年，他參演《雷霆喪星》（Tropic Thunder）並憑此片獲得奧斯卡最佳男配角提名。

《鐵甲奇俠3》

曾歷兩段婚姻

至個人感情方面，羅拔唐尼經歷過兩段婚姻。早於1992年，羅拔唐尼就曾與女演員Deborah Falconer 結婚，並育有一子Indio，直至2004年二人離婚收場。

第二任妻子則為從事製片的Susan Levin。羅拔唐尼2003年接拍電影《鬼兆》 (Gothika)，與當時任該電影監製的Susan邂逅，過程中情愫漸生，羅拔唐尼更在Susan 30歲生日前向她求婚，Susan雖然答應，但卻有一大條件，就要徹底戒毒。

最終愛情的力量和個人意志讓他成功戒掉惡習。拍拖兩年後，兩人亦有情人終成眷屬，步入教堂，目前育有一兒一女，十分幸福美滿。 羅拔唐尼曾在受訪時強調：「每個成功男人背後，都有一個令人難以置信的女人。遇上Susan就是我人生中最大的幸運。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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