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天瑜離世｜天瑜拔喉離世臨終睜眼見父母最後一面　爸爸心痛發文：你得到解脫了

兒童健康 10:18 2024/03/11

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天瑜拔喉離世，爸爸心痛發文「你得到解脫了」。

8歲女童周天瑜在2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸成為植物人後，情況一直備受外界關注，昨日（10日）消息指天瑜於拔喉離世。天瑜爸爸今日（11日）發文證實天瑜離世消息，並向愛女表達思念之情。

天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文，他表示對於女兒的離世感到萬分心痛和不捨，女兒是爸爸生命中最快樂最甜蜜的回憶，但也是最深刻最痛苦的經歷。

父母握著天瑜的小手，陪伴她走最後的路。（facebook圖片）

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他憶述，天瑜自從2018年患癌後，可謂嘗盡苦頭，但從現在開始她得到解脫，回到天家後將不會再有任何痛苦。

爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！

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爸爸表示，天瑜於3月10日下午3時40分離世，父母和兒子握著她蒼白而冰冷的小手，一家三口陪同下，目送天瑜到達彩虹橋的另一端，

而在臨走前的一刻，她用盡最後的力氣張開雙眼，軟弱無力地再一次看著我和媽媽，然後她的心跳和呼吸慢慢停止，直到最後安詳地離去。

天瑜爸爸又指，自己昨日開始發高燒，加上天瑜突然離世，實在真的已經心力交瘁，在這個情況下，要回應大家的善意關心，也實在感到力不從心。

爸爸感激一直關注和支持天瑜的朋友，大家的關愛，天瑜一定已經感受得到。由於爸爸仍然有病在身，他們已成立治喪委員會，稍後將由慈善機構【香港關懷力量】呂之德會長及公共關係總監王耀龍博士M.H作為代表，負責處理天瑜的後事。詳情安排會在一切落實後再通知大家。

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責任編輯：王明芳

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