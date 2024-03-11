天瑜離世︱好爸爸打造溫馨公屋曾享短暫天倫　空房如今剩下思念

▲ 天瑜爸爸打造溫馨公屋，空房如今剩下思念。

天瑜走了，結束了短短的8年人生，但願天堂再沒有痛苦。不幸患癌的周爸爸說過「可能我在天堂見返健康的天瑜，我會更開心。」小天瑜昨日(10日）病情惡化，家人決定拔喉，於下午3時40分離世。周爸爸去年8月接受TOPick專訪時分享，在天瑜回家的數天，一家人享受短暫的天倫，可惜現今只剩下空房。

最新影片:

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，周爸爸在專訪中憶述，2018年夏天發現天瑜耳朵內有半粒綠豆大小的異物，不痛不癢，後來卻流出水狀液體，求醫檢查後證實患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤。同年10月天瑜開始接受一連串治療，包括化療和電療。天瑜接受電療後兩個月癌症復發，轉而紓緩治療，每周注射索價近9千元的標靶藥，半年後腫瘤奇蹟縮小了。

然而在2020年5月，天瑜進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達逾3年。這3年來，爸爸一直四處奔走，為愛女尋求真相，可是至今追討無果，夫婦同告患上抑鬱。

天瑜在2022年年底病況曾有好轉，11月時曾回家4日3夜，周爸爸為迎接愛女出院時，精心設計及佈置成溫馨的家，以及學習餵藥及照顧天瑜，當時周爸爸在房間介紹他們購置的病床及醫療用品，他拉開小櫃桶全是為天瑜準備的衣物，

這件裙子天瑜出院回家時穿過，其實都穿不了多少次。

時間雖短，但這份回憶會長留父母心中。

天瑜爸爸不幸患癌

周爸爸多年來為了追求真相日夜奔波，不幸在去年7月患惡性肌肉腫瘤，再確診肺癌三期。從最初得悉噩耗感到驚慌，一兩晚後，他已消化負面情緒，坦言「出入醫院見到生生死死，已看得很開。」

我不怕死，人總有一死。我最擔心小朋友和太太沒人照顧，我不在他們怎麼辦？

周爸爸與太太還育有一名9歲小四兒子，兒子患有自閉症，主要問題是言語發展障礙，出現固執行為，但他的學業成績優異，具有數理才能。天瑜哥哥自懂事以來便過著非一般的家庭生活，周先生有感虧欠兒子，陪伴他的時間少，連去公園玩、一家人外出飲茶的機會也很少。他哽咽說道︰

小朋友好像在單親家庭長大，有爸爸就沒媽媽，有媽媽就沒爸爸，永遠只有一個人照顧他。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

天瑜醫療事故追討多年，事件在去年10月與醫管局達成和解，高等法院舉行閉門聆訊，審議雙方和解協議。據了解，法庭接納雙方和解協議，雙方在「無損權益」（without prejudice）下達成和解，透過賠償解決。當時周爸爸稱會繼續追究刑事責任，早前已就包括指有醫生術後修改手術紀錄等事報警。去年10月31日在大律師陸偉雄及對方法律團隊陪同下，在港島區警察總部落口供。

約定天家再見

天瑜近日病情惡化，腸臟蠕動不好，食物未能消化，暫時停止餵食，只能使用葡萄糖水，最終延至昨日(10日)拔喉離世，今日(11日)周爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」證實天瑜已返天家，「自從2018年你確診癌症後，可謂嘗盡苦頭，但從現在開始，你得到解脫了，回到天家，你將不會再有任何痛苦。爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗薇