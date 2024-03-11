染髮惹禍｜女子染髮逾10年頭皮「胎記」破損突癌變　醫生揭與1染髮習慣有關【附染髮注意事項】

▲ 女子染髮逾10年，頭皮「胎記」破損突癌變，醫生揭與1染髮習慣有關。

【染髮/皮膚癌/痣/黑色素瘤】不少人都有染髮習慣，但近日浙江寧波一名65歲女子，從10多年前開始染髮，直至半年前在染髮時，感到頭頂有刺痛，且2個月未癒合，遂前往醫院檢查，結果發現患上基底細胞癌。

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染髮10多年「胎記」突癌變

綜合内地媒體報道，浙江寧波65歲的胡女士10多年前因出現白頭髮而開始染髮，染髮10多年來並未出現不適。直至半年前，她在染髮後感覺左側頭頂刺痛，染髮師檢查後，發現胡女士頭皮上有一小塊突起的痣，上面有個極小的破損。

起初她以為是不小心撓破頭皮，於是自行到藥房買藥膏塗抹。惟2個月後傷口仍未癒合，她就到當地醫院檢查，結果確診罹患基底細胞癌。據悉，胡女士的頭皮上天生長有一個胎記，寧波市醫療中心李惠利醫院皮膚外科王劍副主任表示，她的「胎記」是先天性皮膚腺痣，因為反覆刺激下出現了癌變。隨後，醫生為胡女士安排了惡性腫瘤的根治性切除手術。

長期染髮恐致癌

王劍醫生解釋，基底細胞癌是來自皮膚基底細胞的一種癌變，往往多發生在長者的頭、臉部、頸部、手背部位較為多見。胡女士頭皮先天性皮脂腺痣的局部癌變，大概是因為長期染髮刺激皮膚所致。

據了解，染髮劑中含有對苯二胺、氨、過氧化氫、芳香烴、合成色素等可致癌物質，至於為何腫瘤只長在痣上，而非整個頭部，王醫生指，每次染髮後，淋雨後、洗頭後、出汗後，微量的成分或多或少都會通過皮膚吸收入體內。胡女士頭皮上結構不良的先天性皮脂腺痣正好是個天生的薄弱點，該部位吸收的相關成分就會更多，問題也會更早暴露出來。

他又提醒，外界的長期刺激會引起痣的癌變，建議不要用手去抓撓、擠壓痣，注意周圍皮膚的清潔，外出注意防曬。

皮膚科醫生：應先在髮線邊際試用

皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，染髮劑的顏料及防腐劑均有機會引起敏感，如對染髮劑敏感，首先會在髮線位置腫脹、痕癢，若抓破後會流出分泌物，再嚴重入血會有生命危險。陳醫生建議：

自行染髮前最好先在髮際線試用染髮劑，如有紅腫就要立即洗走。

他提醒使用者，切勿以為轉了品牌就會沒事，不同牌子或含有同樣致敏成分，若試過對某種成分敏感，就要避免使用。本身的皮膚較為敏感的人士，使用Henna或「低敏」的染髮劑時也不能掉以輕心。即使一向沒有敏感症狀的人，使用前也要留意說明書上的指示，留意每款染髮劑的所需時間。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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黑色素瘤屬惡性皮膚癌

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問時表示，黑色素瘤屬惡性皮膚癌的一種，約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

胡醫生解釋，一般良性癦痣的邊界比較規則明顯，顏色比較均勻，通常呈單一顏色，亦無太大變化。但如果是黑色素瘤，形狀可以變得比較不規則，變大凸起，顏色也會變得不均勻，可呈多種顏色，如變啡、變藍或變黑等，邊界會變得比較模糊一點，以及可能不規則，甚至有點痕癢、流血、潰瘍等變化。如果發現有這種情況，就要儘早求醫。

黑色素瘤ABCDE識別法

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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而黑色素瘤高危一族，胡醫生分享是包括身上有許多癦痣的人士、皮膚易曬傷卻難曬黑的人士、皮膚比較白的人士、經常曝曬的人士，尤其小時候常曝曬，風險也會較高。至於曾經患上黑色素瘤，又或家族成員患過黑色素瘤的人士，都是高風險人士。如果身體免疫系統比較差一點，例如愛滋病患者，又或曾接受器官移植的病人，患黑色素瘤的風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣