本地遊｜維港渡影特備展覽即日開放　深入探索船舶歷史講百年故事

▲ 曾在許多西方電影中出現的舢舨。模型後面是由高添強先生提供的舢舨照片。（王茵芸攝）

即日起至5月15日舉辦的「維港渡影」特備展覽，由香港海事博物館策劃及主辦。通過船隻歷史（包括客船如舢舨、渡輪、電船，貨船如駁艇、拖輪和躉船）， 訴說維多利亞港的獨特故事，也揭示其對本地文化的重要意義。參觀者可透過展覽所展出的一幅幅香港舊照片、珍貴版畫、 歷史文件和船模型一同窺探過去。

早於1778年，香港已被清晰標誌在海圖上。成為光影璀璨的國際都市之前，這個水深港闊的天然良港於19世紀已成為海上貿易的重要港口。作為全球最繁忙的港口之一，航運業對香港的經濟發展至關重要。

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2005年在赤柱美利樓開放、並於2013年遷址中環8號碼頭的香港海事博物館，一直透過展覽、講座和工作坊，向公眾展示香港航運業的豐富歷史和文化遺產。館內展品從古代的帆船到現代的貨櫃運輸船隻，還包括航海儀器和藝術品等等，同時也展示香港海員的生活和海事文化的發展。

互動形式回到過去

「維港渡影」展覽由蔡氏家族捐助，以紀念已故蔡劍光先生，並得到本地收藏家的支持。協作單位包括香港歷史學家高添強先生、港九電船拖輪商會有限公司（MBTA）、香港貨船業總商會有限公司（CVTA）、政府檔案處歷史檔案館、天星小輪有限公司、香港大學圖書館。

▲ 展覽至5月15日，歡迎各位市民和遊客前來參觀。

香港海事博物館行政總裁簡德恆（ Richard Kendall）表示︰「該展覽將增進參觀者對來往港九兩岸船舶於香港經濟發展中的角色。我們誠邀各位前來參觀及了解更多，並一同回顧維港、船舶與我們的故事。」

展覽內容涵蓋4個部分 —「港、城與人」、「過海」、「貨運」和「船蹤變遷」。通過一系列展品，帶領參觀者認識過去和現今來往港九兩岸的船舶。

展館中央設有一個按照真實尺寸重建的舊電船售票亭，及「嘩啦嘩啦之旅」遊戲，以互動形式讓參觀者回到過去，體驗舊日如何乘搭電船過海。 另一重點是 100 張由高添強先生提供、維多利亞港的幻燈片。經數碼化製成影片，展現 1953 年到 1989 年間維多利亞港不同的面貌。

▲ 傅煜呱所繪，香港約1870年代的布本油畫，由李國賢博士贈予香港海事博物館。（王茵芸攝）

舊維港生活形態

「維港渡影」展覽追溯香港從 1842 年至今的港口發展，研究各種船舶與香港社會如何同步變化。19世紀末商業活動和人口的增長，促進了海上交通工具的興起（如渡輪和電船），以滿足人們往來港九兩岸的龐大需求。

與此同時，隨着開埠，香港物流業的需求改變，貨船也在大小、結構和功能上不斷變化。 船舶背後的社群亦是本次展覽的一大重點。展覽透過舊照片和歷史文件，描繪了該社群於維多利亞港的生活形態。展覽更透過播映與「嘩啦嘩啦」、駁艇、拖輪和躉船上工作人員的珍貴專訪片段，讓參觀者可深入認識他們的生活與經歷。

▲ 嘩啦嘩啦模型。這是由本地收藏家借出、確實可在水面行駛的模型船，現場循環播放嘩啦嘩啦的引擎聲（王茵芸攝）

館長導賞團 （香港海事博物館之友專享）

在策展部團隊的帶領下，深入探索博物館各個展廳，了解每件藏品背後的故事，以及策劃特展過程中的有趣點滴。

語言︰廣東話

日期︰4 月 6 日

時間︰11︰30am -12︰30pm

另有設在2024年4月6日的「電船仔在維港的歲月」講座 、5月4日舉辦的「館長的秘密筆記」茶會 ，時間及報名詳情請留意館方公布。

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INFO

展覽日期 ︰即日起至 5 月 15 日

門票 ︰成人︰$30、長者（60歲及以上） / 全日制學生（持有效學生證） / 兒童（18歲以下） / 殘疾人士（及一名陪同看護人）︰$15

* 10人或以上的團體可享折扣優惠。

地點︰中環 8 號碼頭，香港海事博物館專題展覽及文化活動廳

記者：王茵芸