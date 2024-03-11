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肥媽傳授三大回南天除濕方法　做一件事被網民斥唔環保

娛樂 11:54 2024/03/11

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肥媽拍片分享三大回南天除濕方法！

最近香港天氣相當潮濕，濕度更曾高達100％，連牆身、地板都會滲出水珠，再加上人也會變得特別疲倦，真的令人大呼「救命」！

日前，肥媽（Maria Cordero）在「小紅書」分享3大除濕方法，並因提到自己會做一件事而引起網民關注！

肥媽李鼎打大佬丨肥媽拍戲瞓棺材衰足3年　游嘉欣兩句KO拜年親戚麻煩問題

肥媽提大家要抹地

肥媽在車廂內一邊化妝一邊分享祛濕方法，她說：「你搵啲熱水，擺啲鹽、擺啲醋，咁你就抹個地，佢就唔會再濕，你越唔抹，啲水就愈出嚟」。肥媽續指：「抹完之後，就好快乾。」

肥媽提大家在回南天要抹地！（影片截圖）

有抽濕機取代品？

肥媽稱大家在家中可學抽濕機，如沒有抽濕機的話，就開冷氣來代替，她指：「愈濕就愈要開冷氣瞓，我依家瞓覺都開冷氣，如果唔係，你個人覺得到處都濕漉漉。」

工作繁忙的都市人未必有時間或懂得煲祛濕湯水，肥媽稱盒裝的祛濕產品是有用的，需注意是否有土茯苓、薏仁、半夏等中藥成份。

肥媽：「愈濕就愈要開冷氣瞓！」（影片截圖）

肥媽被網民斥唔環保？

對於肥媽分享的祛濕方法，有網民留言道：「開冷氣機、抽濕機是好，但是唔環保」，有網民回應指如傢俬因發霉而需丟棄的話，就更為不環保。另外，也有不少網民就表示感謝肥媽提供的方法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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