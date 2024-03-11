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情人節穿搭｜白色情人節約會穿搭指南　女生怎樣穿才可吸引心儀對象？

休閒消費 11:09 2024/03/11

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3月14日是白色情人節，這個非正式節日源自於日本，女生會在2月14日情人節送禮物給心儀對象告白，而男方就會在3月14日回禮給女生作出一個答覆！所以，如果想增加交往命中率，女生不妨參考節日約會穿搭指南，先了解男生最喜歡女生穿什麼，然後抓緊機會在這一天穿上身散發魅力，增加男生對你的好感度，說不定明年3月14日便是你們的拍拖紀念日。

第五位：若隱若現展現小性感

根據討論區的投票，男生普遍不喜歡女生過於暴露，最好是若隱若現，例如穿上迷你裙露出美腿，或者一些露肩裝，露出香肩和鎖骨，這些小性感在男生眼中，都充滿想像空間，卻切忌穿上低胸裝，因為他們認為這樣會過於露骨。

第四位：嬌俏優雅的小洋裝

男生認為女生穿上小洋裝，感覺優雅而帶有氣質，散發出滿滿的女人味，令男生神魂顛倒，不過他們認為如果只是一般場合約會，女生又未至於要穿洋裝，這樣會有點太隆重，兼且令人有距離感。

第三位：慵懶鬆弛白恤衫

不少男生對女生穿白恤衫都有著不可抗拒的心動感覺，白恤衫一方面予人端莊整潔感覺，另一方面充滿慵懶鬆弛感，尤其女生以寬鬆恤衫作連身裙穿，絕對可誘發男生無限睱想。

第二位：簡約白Tee配牛仔褲

白Tee配牛仔褲的簡約打扮晉升為第二位，全因為男生認為這身打扮充滿初戀感，而且活力十足，亦自然演繹出何謂「簡單就是美」，難怪這樣多男生高呼：「我要初戀呀！」

第一位：青春洋溢的制服 

制服對於男生來說，有種說不出的誘惑，但相信沒有人會穿上正式的制服約會吧，所以一些百褶裙、格仔裙等類似制服的裝扮，都是十分可行的，而且青春可愛，很多女團的團服就是走這種制服風格，難怪這麼多男生迷女團了。

女團團服通常走制服風格！

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責任編輯：李惠儀

 

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