離譜事故︱正副機師同時睡著　印尼客機一度偏離航道歷半小時「無人駕駛」

▲ 正副機師同時睡著！印尼客機一度偏離航道，歷半小時「無人駕駛」。

離譜！印尼峇迪航空（Batik Air）被揭發於今年初發生一宗驚人事故。在一架飛往雅加達的航班上，正副機師竟同時睡著長達近半小時，飛機在期間相當是處於「無人駕駛」狀態，更一度偏離航道；所幸未釀成傷亡事故。

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綜合外媒報道，事件發生於1月25日，峇迪航空（Batik Air）一架A320客機，當日載著153名乘客和4名空服人員，由蘇拉威西島（Sulawesi）飛往首都雅加達，航程約2小時35分鐘。客機在上午8時37分左右到達巡航高度，這時，32歲的機長表示想瞌睡片刻，得到28歲副機師同意。

8時43分，副機師與空中交通管制部門溝通，接到指示要求飛機前往首都機場東北部航點KURUS。然而，就在接下來的1分鐘內，副機師竟不經意地睡著。期間，控制塔詢問航班按當前航向還需要飛多久，卻得不到回覆；控制塔再多次嘗試聯絡，甚至呼叫其他飛機幫忙聯絡，亦都沒有回應。

近半小時「無人駕駛」狀態 一度偏離航道

在正副機師同時睡著、飛機處於「無人駕駛」狀態直至28分鐘後，機長突然醒來，發現飛機已偏離航線，隨即叫醒仍在睡夢中的副機師，並回覆控制塔稱有「無線電通訊問題」，因此才沒有回應。該航班最終安全降落雅加達，無人受傷。

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因「沒有充分休息」惹禍 涉事機師遭停職

印尼國家運輸安全委員會（KNKT）近日公佈調查報告，報告中並無公開涉事機師的身份，只提到他們均為印尼籍。調查指出，32歲的機長通過健康檢查，血壓、心跳及酒測皆正常，為適航狀態。他當時聲稱飛機通訊系統有問題，但經調查人員證實問題根本不存在。

而28歲副機師健康檢查同樣過關，但調查人員了解到，副機師是一名新手爸爸，家中有一對剛滿月的雙胞胎需要照料，他在家中主要為負責照看嬰兒的妻子給予協助。調查報告指出，副機師在執飛前一晚曾嘗試入睡，期間卻數度醒來協助妻子；他向同事表示自己因此睡眠不足，「沒有得到適當休息」。

調查委員會就事件强烈譴責峇迪航空，指其安全緊急程序（SEP）缺乏細緻的駕駛艙確認流程，敦促峇迪航空務必要制定一套詳細程序：除了進行適當且定期的駕駛艙檢查外，也要確保駕駛員與機組人員在執勤前已獲得充分休息。峇迪航空回應指，涉事2名機師目前已停職，公司有政策確保機組人員的足夠休息。

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責任編輯：羅嘉欣