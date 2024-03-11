奧斯卡2024｜出爐影帝《奧本海默》Cillian Murphy　戴香港品牌黃金胸針

縱使近年大家都覺得奧斯卡頒獎典禮愈來愈沒有看頭，就連當地的收視亦每況愈下，再加上今年本地又沒有電視直播，整體感覺這影壇盛事看似光輝不再，但對於時裝品牌來說，頒獎典禮上的紅地毯仍是兵家必爭之地，畢竟哪一位紅星穿上品牌的服裝就是比落廣告更好面向全世界的宣傳機會。

▲ 楊紫瓊穿上Balenciaga晚裝。（圖片品牌提供）

楊紫瓊．Balenciaga代言晚裝

去年楊紫瓊獲得奧斯卡最佳女主角，大家還記憶猶新，當時她穿上穿上Dior Haute Couture，今年則改變戰衣策略改穿Balenciaga珠片晚裝，原因非常簡單，因為她自得到影后殊榮後立即被品牌羅致旗下成為代言人，今回再踏上「小金人」紅地毯，打扮恰如其分，至於她佩戴的耳環來自CINDY CHAO The Art Jewel的四季系列透明葉片鑽石耳環。

▲ 出爐影帝Cillian Murphy穿上Versace禮服，配戴本地品牌Sauvereign黃金胸針。（圖片品牌提供）

Cillian Murphy．香港品牌Sauvereign

Cillian Murphy憑《奧本海默》大熱奪得最佳男主廷，身穿上黑色Versace禮服，但大家要留意的是禮服上的黃金胸針是來自香港的SAUVEREIGN 高級訂製「HS14」黃金胸針，設計師兼創辦人Bertrand Mak參考了電影中在《曼哈頓計劃》中對世界產生影響的裝置結構，胸針由8個18K純黃金的同心梯形構成，讓人聯想到在黑暗來臨之前，太陽永恒而美麗的耀眼光芒。

▲ Emma Stone穿上LV晚裝。（圖片品牌提供）

Emma Stone．Louis Vuitton一手包辦

一直以來，Emma Stone出席各大隆重場合，都是給Louis Vuitton包辨，今年孜豈僧例外？這一條淡綠色的魚尾晚裝誠然驚喜不大，但看見「石女」獲獎喜極而泣，整體加分不少。

▲ Ryan Gosling穿上粉紅色Gucci西裝表演。（圖片品牌提供）

▲ 還未上台表演前的Ryan Gosling都是穿上Gucci禮服示人。（圖片品牌提供）

Ryan Gosling．Gucci「Ken哥」再現

全晚的高潮一定是Ryan Gosling再一次化身成Ken，穿上粉紅色Gucci西裝唱出《Barbie》電影插曲《I'm Just Ken》的一刻。留意的是表演中原汁原味，就連東方版Ken的劉思慕都有參與表演。

▲ Margot Robbie穿上Versace晚裝。（圖片品牌提供）

Margot Robbie．Versace不再粉紅

Margot Robbie憑《Barbie》人氣急升，可惜的是失意於奧斯卡，就連提名的機會也沒有，但仍盛裝出席，今次終於放下穿上一整年的粉紅色服裝，改以深啡色的Versace金屬網晚裝示人。

▲ Anya Taylor-Joy穿上Dior Haute Couture晚裝。（圖片品牌提供）

Anya Taylor-Joy．Dior復刻

憑Netflix劇集《后翼棄兵》而廣為人知的Anya Taylor-Joy，深受時裝各大品牌喜愛，是次出席奧斯卡穿上Dior Haute Couture出席，留意的是這一件晚裝裙子滿布珠片和羽毛，是品牌將Christian Dior於1949年的設計重新復刻縫製。

記者：何偉雄