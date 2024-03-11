【香港地震】大嶼山發生2級地震歷時數秒　振動相當於小型貨車駛過

▲ 今日有驟雨氣溫約15至18度，本周風勢較大及有雨。（資料圖片）

香港天文台今日（11日）指，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震，據初步分析，下午1時22分大嶼山發生一次2級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里（即距離香港之西約20公里），震源深度約10公里。

香港天文台接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III （三）度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

天文台表示，多雲，有驟雨。早晚天氣清涼，初時沿岸有薄霧。晚上驟雨減少。吹和緩至清勁北至東北風。今日氣溫約15至18度。

天文台指，與高空擾動相關的驟雨正影響珠江口一帶。此外，東北季候風正影響廣東沿岸。受高空擾動影響，今日華南有驟雨及雷暴，而東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣。隨著高空擾動遠離，星期二（12日）華南大致晴朗。預料受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。

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天文台展望，明日（12日）大致天晴，日間和暖，但早上仍然清涼，明日氣溫約15至21度。本周中後期風勢較大及有一兩陣雨。

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記者：黃穎津