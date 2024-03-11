食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食

【日本/刺身/三文魚/寄生蟲】食生冷食物要小心寄生蟲風險！一名現居於日本的台灣網民，指自己早前購買北海道現切三文魚回家烹調，驚見砧板上出現一條寄生蟲蠕動，因此提醒各位「三文魚愛好者」並非所有三文魚都可以當刺身生食，有一款標簽認住切勿生食！

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台灣一名居日網紅早前於Facebook專頁「新潟越後老姫」分享個人經歷，指當地於捕獲野生三文魚的季節期間，超市每天都有北海道即切「生鮭」售賣，而他亦會買一塊回家為家中毛孩炮製美食。惟某日他如常將一大塊三文魚帶回家洗淨、切碎，不料卻發現砧板上出現一條「很像筋的東西」正在瘋狂蠕動，定睛一望才驚覺那是一條寄生蟲。

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網民提醒不少喜愛吃三文魚刺身的人，日本超市有許多切好的新鮮三文魚發售，但其實三文魚產品分為兩類，其中一種盒上貼有「生鮭」，是指「醃漬過的野生三文魚」，這類野生三文魚體內含寄生蟲，絕對不可以當刺身生吃；另一類則是盒上寫有「サーモン(salmon)」字樣的三文魚魚生，一般放於商埋內的刺身區域，這類三文魚則是人工養殖品種，可以用來製作生吃刺生。

他強調指，曾聽過有人以為「生鮭」就是可以生吃的意思，結果買回家食用後「拉到忘記自己爹娘名字。」，因此提醒大家購買前需要多加留意。除此之外，他亦透露，日本不少料理餐廳為突顯餐廳鮮度拔群，因此亦會提供生雞肉料理，但網民則認為於公共衛生的角度而言，根本沒有嚐試這類食物，建議大家雞肉、豬肉亦一定要熟食。

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

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據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

壽司

刺身

醬油蟹

醉蟹

鯡魚子

綠鯡魚

酸橘汁醃魚

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責任編輯：羅嘉欣