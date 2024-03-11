車Cam直擊︱寶馬女司機衝紅燈撞飛多名小學生　傳因1理由洩憤報復社會

▲ 寶馬女司機衝紅燈撞飛多名小學生，傳因1理由洩憤報復社會。（車Cam片段截圖）

內地近日發生一宗交通事故，一名41歲女子駕駛寶馬（BMW）行經一間小學時，衝紅燈加速撞向正在過馬路的學生，現場情況十分危急，途人見狀立即報警。肇事女司機被警察盤問時語無倫次，聲稱自己被「腦控」，而被撞學生送院治療後，目前沒有生命危險。

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寶馬女故意衝紅燈撞學生

根據內地傳媒報道，事發於3月8日早上7時50分，湖南省長沙市一間小學附近，當時正值學生上學高峰，一名交警正引領學生過馬路。此時，一輛私家車衝紅燈，高速撞向多名學生，其中2名學生躲避不及被撞倒在地。現場交警見狀，立即向寶馬行駛的方向跑去，亦有民眾連忙駕車追趕肇事車輛，並將其逼停。

據報，肇事女司機姓殷，今年41歲，她被當場拘捕，面對警方追問時語無倫次，坐在車上耍賴，她一度指自己要報復社會，又聲稱被「腦控」。事後2名受傷學生被送院救治，目前無生命危險。

傳因丈夫出軌洩憤

有網傳消息指出，肇事女司機因丈夫出軌，故駕車衝撞學生洩憤，另有指其丈夫為煙草專賣局副局長。不過，官方未有證實該說法，事故的詳細原因仍有待進一步調查。

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責任編輯：王明芳