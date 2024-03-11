  • 17°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

車Cam直擊︱寶馬女司機衝紅燈撞飛多名小學生　傳因1理由洩憤報復社會

休閒消費 12:01 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

寶馬女司機衝紅燈撞飛多名小學生，傳因1理由洩憤報復社會。（車Cam片段截圖）

內地近日發生一宗交通事故，一名41歲女子駕駛寶馬（BMW）行經一間小學時，衝紅燈加速撞向正在過馬路的學生，現場情況十分危急，途人見狀立即報警。肇事女司機被警察盤問時語無倫次，聲稱自己被「腦控」，而被撞學生送院治療後，目前沒有生命危險。

最新影片：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

寶馬女故意衝紅燈撞學生

根據內地傳媒報道，事發於3月8日早上7時50分，湖南省長沙市一間小學附近，當時正值學生上學高峰，一名交警正引領學生過馬路。此時，一輛私家車衝紅燈，高速撞向多名學生，其中2名學生躲避不及被撞倒在地。現場交警見狀，立即向寶馬行駛的方向跑去，亦有民眾連忙駕車追趕肇事車輛，並將其逼停。

據報，肇事女司機姓殷，今年41歲，她被當場拘捕，面對警方追問時語無倫次，坐在車上耍賴，她一度指自己要報復社會，又聲稱被「腦控」。事後2名受傷學生被送院救治，目前無生命危險。

傳因丈夫出軌洩憤

有網傳消息指出，肇事女司機因丈夫出軌，故駕車衝撞學生洩憤，另有指其丈夫為煙草專賣局副局長。不過，官方未有證實該說法，事故的詳細原因仍有待進一步調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

奪命意外｜2歲男嬰凌晨被發現倒斃馬路上　死者父母：孩子從房子裡消失
17:54 2024/03/08
奪命意外｜2歲男嬰凌晨被發現倒斃馬路上　死者父母：孩子從房子裡消失
奪命意外丨一家5口大馬遇車禍4死　倖存9歲兒靈堂抽泣：我們天堂再聚
13:21 2024/03/05
奪命意外丨一家5口大馬遇車禍4死　倖存9歲兒靈堂抽泣：我們天堂再聚
馬路如虎口｜小學生趕返學衝紅燈捱車撞「一字馬」跌低　網民轟：完全零安全意識
11:53 2024/03/05
馬路如虎口｜小學生趕返學衝紅燈捱車撞「一字馬」跌低　網民轟：完全零安全意識

你可能感興趣

奪命意外｜2歲男嬰凌晨被發現倒斃馬路上　死者父母：孩子從房子裡消失
17:54 2024/03/08
奪命意外｜2歲男嬰凌晨被發現倒斃馬路上　死者父母：孩子從房子裡消失
奪命意外丨一家5口大馬遇車禍4死　倖存9歲兒靈堂抽泣：我們天堂再聚
13:21 2024/03/05
奪命意外丨一家5口大馬遇車禍4死　倖存9歲兒靈堂抽泣：我們天堂再聚
馬路如虎口｜小學生趕返學衝紅燈捱車撞「一字馬」跌低　網民轟：完全零安全意識
11:53 2024/03/05
馬路如虎口｜小學生趕返學衝紅燈捱車撞「一字馬」跌低　網民轟：完全零安全意識
交通事故 小學 寶馬 出軌 司機 湖南省 長沙