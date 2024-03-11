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第十七屆亞洲電影大獎丨梁雍婷一擊即中奪最佳女配角　曾冇工開零收入感謝恩師智叔鼓勵

娛樂 11:48 2024/03/11

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梁雍婷奪女配角。

「第十七屆亞洲電影大獎」昨日 （10日）完美落幕，當中首次入圍的梁雍婷憑《白日之下》奪得「最佳女配角」獎，成為當晚首位香港演員奪獎，認真厲害。

白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵　灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路

首入圍即奪獎

她在台上感謝片中的好對手，又指父母和男友等都在場見證其攞獎，而在觀眾席的余香凝更為她喜極而泣。

隨後她接受傳媒訪問再次多謝圑隊，指有他們才會有這個角色，又表示這個獎項是屬於大家。

梁雍婷在「第十七屆亞洲電影大獎」奪「最佳女配角」。

演繹「小鈴」

在戲中飾演智障院友黃小鈴的梁雍婷接受TOPick專訪時指小鈴是開心、活潑的女生，後來慘遭院長（林保怡飾）性侵犯，Rachel解釋指小鈴一角並不是原型人物，當中集合不同受害人的經歷，再加上戲劇上的調整。她更為演繹角色而閱讀醫療報告，從而了解智障人士遇到不可抗力情況下的反應。

她稱：「小鈴角色前設是很乖巧的小妹妹，她遇上不可抗力情況下會打人、咬人、轉圈、自殘等，我就從報告中找適合其特質的東西，然後透過劇本的邏輯、我的吸收，再演繹出來。」

《白日之下》

獲導演觀眾認同

《白日之下》的導演簡君晋亦讚對方不用他操心、能帶來驚喜的演員：「她是很有自信的演員，自信是來自於她很熱愛演戲，並會在拍攝時交出不同的演繹。」又指對方是想繼續再合作的演員。

得到導演觀眾的認同再加以獎項的肯定，梁雍婷終於成功捱出頭，背後經歷無數辛酸的她，原來在16歲時已立志當演員。

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感謝智叔鼓勵

中學畢業後，梁雍婷曾經兩次投考演藝學院最終均鎩羽而歸的經過，不過她仍未有放棄演員夢，繼而報讀浸大電影學院，期間遇上她演戲的啟蒙老師廖啟智（智叔）。

她曾在節目談及智叔時情緒崩潰，更爆喊淚流滿面：「2014年拍完《藍天白雲》後，電影未上，我又有一段時間無工作。智叔很好，他邀請我返學校向同學分享拍攝電影嘅經驗。我臨走想多謝他時，他畀咗一封信我……嗚……他勉勵我要努力……繼續做自己鍾意嘅事……信封入面，還有……嗚……雖然他現在已離開，我真的很多謝他……」

原來Rachel打開信封發現內有一疊鈔票，她知道是恩師明白她堅持做演員的艱辛，智叔的鼓勵，令她感到非常感動。「直至現在，每當我感到迷失時，仍會將那封信件打開，提醒自己曾經遇過一位好好的老師。」

今時今日梁雍婷終於得到好成績，相信其天上的恩師智叔必定很安慰。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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