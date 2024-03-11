健美人物｜「打波先嚟落雨」鄭仲軒近況曝光　四眼仔長大變筋肉男奪健美冠軍

【鄭仲軒/「打波先嚟落雨/唔通連個天都唔鍾意我/足球／健身／健美／運動／養生】「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」，相信大家都對這個電視廣告並不陌生。不過當年的「四眼仔」已經搖身一變，變成肌肉男。近日有網民發帖貼出當年拍攝廣告的四眼仔截圖和近照，20多年的變化讓人驚訝，引起網民熱烈討論，也引來本尊鄭仲軒留言回應。

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近日有網民在社交平台群組上貼出2001年政府社署正能量宣傳片中，說出「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」的「四眼仔」截圖及近照，可以見到當年的少年與現在的他簡直判若兩人，引起了網民熱烈討論。不少網民笑言指「落雨無得打波唯有健身」、「踢唔到波，去做gym」、「做Gym唔驚落雨」，亦有人惡搞「肌肉在明天」，其後更引來本尊鄭仲軒（Eric）留言回應。

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養成健身興趣 獲健美冠軍

Eric在留言中一一解答網友問題。有人問到他拍攝廣告的契機，他透露自己從小就熱愛踢足球，有天媽媽問他想不想賺些零用錢買遊戲機，結果就促成了拍廣告的機會。有人問他為甚麼會選擇健身，他就指出約18至20歲時覺得健身很有挑戰性，除了有益身心健康，也能讓他在運動上有更好發揮，所以慢慢養成了健身習慣；後來更因為成為了興趣，故選擇參加健美比賽，以奪得職業賽資格，並像其他健美運動員一樣以IFBB PRO職業卡為終極目標。

Eric於29歲開始健美生涯，於36歲取得健美職業賽資格，現職健身教練兼健美運動員。他曾受訪透露，於2022年在中環利源東街9號利東大廈14樓全層開設了自家健身房HK Pro Fitness，專門鍛煉香港健美運動員。

Eric近年獲得M Program盃IFBB PRO LEAGUE職業資格賽古典健美組全場總冠軍等，同時全港唯一一位Classic組別的職業運動員，而Eric現時是健美比賽Global Classic的評判。

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責任編輯：羅嘉欣