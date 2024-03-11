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癌症警號丨大腸癌死亡個案增至2270宗　新症10年激增近30%衞生署揭1關鍵原因

醫生診症室 13:10 2024/03/11

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【大腸癌/癌症/肥胖/超重/脂肪/衞生署】大腸癌是本港第2位最常見的癌症，根據衞生署刊物的最新數據顯示，2022年本港錄得2,270宗大腸癌死亡個案；大腸癌新增病例的數目由2012至2021年短短10年內，由4,563宗升至5,899宗，急增近30%。報告又指出，肥胖和超重等因素似乎與大腸癌息息相關，因此呼籲大眾減低體內積聚過多脂肪，保持良好生活習慣，以及定期接受大腸癌篩查。

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衞生署《非傳染病直擊》3月號指出，過去10年，大腸癌對本港造成的疾病負擔日益沉重。於2012年至2021年期間，大腸癌新增病例的數目（粗發病率）由4,563宗（每10萬名人口有63.8宗）上升至5,899宗（每10萬名人口有79.6宗）。在2021年，大腸癌是第二常見的癌症，佔所有新增癌症個案的15.3 % ， 超過9成患者是50歲或以上，而男性和女性確診年齡中位數均為68歲。

肥胖與大腸癌關係

引用多項流行病學研究，衞生署指肥胖會增加罹患大腸癌風險，肥胖人士患上大腸癌的風險高出31% 。中央肥胖更會令風險增加42% （ 患上結腸癌和直腸癌的風險分別增加53%和20% ），更不幸的是，本港大腸癌病人中，逾半大腸癌（51.3%）病例在確診時已屬晚期，即癌細胞已擴散至鄰近淋巴結（第三期：26.9%），或進一步轉移至身體其他部位（第四期：24.4%）。

呼籲大眾

要減低患上大腸癌風險，衞生署呼籲市民應奉行健康生活模式。 有研究指出健康生活模式可使大腸癌風險下降多達48 % ，尤其要進行定期檢查。

  • 保持健康體重
  • 均衡飲食，包括每日進食最少五份蔬 果 
  • 減少進食紅肉和加工肉類 
  • 多做體能活動
  • 避免飲酒
  • 不要吸煙
  • 定期檢查

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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責任編輯：羅嘉欣

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