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兩性關係｜欲買洗衣乾衣機遭男家罵拜金　準新娘怒退婚：夏天被禁用熱水沖涼

家事百科 18:18 2024/03/12

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女網民與男友合資購置傢俱，怎料為買「洗脫烘洗衣機」起爭執，男友認為她拜金、嬌生慣養，連男家親友也加入戰團，力主「傳統婦女都是手洗衣服」，事後更得知男友私下罵她「台女難養」，氣到女網友提分手。(iStock圖片)

踏入婚姻本應要夫妻二人互相遷就，然而不少人結婚前夕才發現雙方價值觀不合，雙方爭辯不下，最終落得不歡而散。一名女網民早前稱與男友各出30萬台幣（約7.5萬港元）購置新婚居所的傢俱，怎料為了一部「洗脫烘洗衣機」起爭執，男友認為她拜金、嬌生慣養，連未來奶奶與姑奶也加入戰團，力主「傳統婦女都是手洗衣服」，更事後得知男友私下罵她「台女難養」，氣到女網民心灰意冷提出分手，感嘆「沒想到結個婚這麼難」。

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台灣一名女網民在社交平台Dcard以「因為洗脫烘洗衣機結不成婚」為題發文，稱自己與前男友交往3年決定結婚，雙方達成共識不收聘金、嫁妝，亦因雙方家人不希望花費太多在婚禮上，亦「乾脆不辦」，並各自拿出30萬台幣購置新居的傢俱上。

沒料到二人在傢俱資金的分配上未能達成共識，該名女網友認為，家事都是她負責，自己也要工作，未來更可能同時要育兒，於是想用自己所出的資金購買洗碗機及洗脫烘洗衣機，以求節省時間、力氣。

男方卻覺得女友此舉「太奢侈、嬌生慣養、拜金」，認為直立式洗衣機就好，更無法接受買洗碗機，認為用手洗就好。後來男方的媽媽及姐姐也加入戰局，初時兩人幫忙勸架，及後也直言「傳統婦女都是手洗衣服，直立式就很好用，為什麼要堅持洗脫烘」，此時女網民那時已妥協不購置洗碗碟機。

女網民續稱，她本身家庭也是用洗脫烘式，而男友家本用直立式，而男友家本身不缺錢，單純節儉慣了，夏天不能用熱水洗澡的那種家庭，而他們兩人都是有工作賺錢，她只是花自己賺的錢，為何仍不能購置心儀家電。事後男友一家都嫌她嬌生慣養，連自己額外貼錢買也不行，令女網民最終心灰意冷之下提出分手。

網民叫好：想當你傭人

男友事後一度挽回，女網民一度心軟是否原諒，但之後雙方共同朋友傳來截圖，男友在朋友群組裡「嫌棄我是台女難養什麼的」，令她直接封鎖。她事後感嘆，兩人在交往過程甚少吵架，亦從來沒讓前男友為她出過什麼錢，「沒想到結個婚這麼難」，最後更問網民「洗脫烘洗衣機這麼不受傳統家庭歡迎嗎？」

帖文一出後眾網友紛紛支持她離開的決定，認為男方一家根本無視她的需求「分開的好！會在群組這樣說另一半的人，不用有老公/老婆」、「光是你找這種人交往就知道你沒有拜金了」、「很好啊，你要感謝洗衣機讓你看清這個人跟他家，文字敘述感覺得出來以後你就是當傭人的，還好沒結婚，祝這個家庭找不到佣人」、「傳統婦女還去河邊洗衣服和生火煮飯哩，前婆婆想穿越回古代，請她趕快去。恭喜原po分手分得好啊。」

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責任編輯︰王明芳

 

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