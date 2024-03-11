明星豪宅丨一代飛魚小方豪宅私家泳池勤練水　方力申逾三千呎獨立屋嘆富豪生活

▲ 方力申曝光3千呎豪宅！

方力申7年前豪擲4450萬元買入元朗首譽一幢獨立屋，方家大宅擁7千呎花園連千呎天台，方力申可算過著富豪級生活。

飛魚擁私人泳池

早前於多哈出戰「世界先進游泳錦標賽」的方力申，返港後未有鬆懈繼續練水，更曝光其「董事屋」內的大泳池！

日前方力申分享晨早操水的短片，從片段所見，方家大宅設有超大泳池，讓方力申可以盡情練水，難怪泳術依然咁好啦！

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小方身家近億

方力申過往分享日常生活照時，亦不覺意曝光其豪宅，包括展出家中多個球星收藏品，另外方力申曾於聖誕節晒出家中的聖誕樹，目測有近3米高，足見其豪宅的樓底超高！

方家大宅共有三層，實用面積3,365方呎，2017年被媒體發現再度榮升業主時，方力申回覆媒體稱父母很喜歡獨立屋，因而決定買入，孝順的方力申一直跟父母同住！

44歲的方力申向來投資有道，小方於2005年開始收藏第一幅名畫，至今藏品達百多件，粗略估計身家近億。

另外，方力申曾透露會從網上拍賣網購買NBA球星穿過的籃球鞋，並拿去認證公司認證，該件物品便會即時升價10倍。

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