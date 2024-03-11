母子戀｜39歲女星宣布懷孕7個月將迎B女　小17歲NBA球星男友是大仔高中同學

▲ 39歲女星宣布懷孕7個月將迎B女，小17歲NBA球星男友是大仔高中同學。

戀愛沒有年齡界限，近年老妻少夫亦愈來愈常見。39歲美國女星Draya Michele近日在社交平台宣布自己懷孕7個月的喜訊，然而外界卻不看好，皆因孩子的父親是22歲的NBA球星Jalen Green，兩人不但相差17歲，男方更是Michele大仔的高中球隊隊友。

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39歲的Michele在3月8日時於IG曬出多張孕肚寫真，開心宣布自己懷了第3胎，目前懷孕7個月，並透露胎兒是女孩子。BB的父親是她的22歲男友—NBA球星Jalen Green，身高193cm的Green在2021年在火箭隊選秀以榜眼之姿入選後，出現多次亮眼表現，被視為球隊未來的核心成員。

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不過，外界對於Michele和Green的戀情不看好，兩人相差了17歲之外，Green更是Michele大仔高中時期的球隊隊友，令這段家庭關係成為眾人熱論的焦點。不過，Michele坦言表示自己可接受被誤解，她亦堅定地指外界的看法不會影響她的決定，

我願意被誤解，因為只有少數人能真正理解你，別人的觀點與你無關。

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責任編輯：王明芳