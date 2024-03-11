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奧斯卡2024｜俄烏戰爭片奪得最佳紀錄片 《哥斯拉-1.0》奪最佳視覺效果

娛樂 12:28 2024/03/11

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日本科幻大作《哥斯拉-1.0》勇奪奧斯卡最佳視覺效果獎。

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月11日早上舉行，今年的最佳紀錄片，得獎作品是紀錄俄烏戰爭的《20 Days in Mariupol》，亦是烏克蘭電影人首座奧斯卡獎座。

由Mstyslav Chernov執導的《20 Days in Mariupol》擊敗《The Eternal Memory》及《To Kill a Tiger》等大熱作品奪得最佳紀錄片。

《20 Days in Mariupol》講述一班烏克蘭美聯社記者被困在圍城之下，記錄俄軍侵略的種種暴行。

《20 Days in Mariupol》講述一班烏克蘭美聯社記者被困在圍城之下，仍堅持克盡己任，記錄俄軍侵略的種種暴行，拍下俄烏戰爭的關鍵影像。導演Mstyslav Chernov領獎致詞時表示希望能夠換取俄羅斯永不襲擊烏克蘭，永不侵略其他城市，場面令人動容。

兩日本片得獎

日本動畫大師宮崎駿憑復出作《蒼鷺與少年》擊敗大熱《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse)、《元素大都會》（Elemental)，、《Robot Dreams》及《怪物少女妮莫娜》（Nimona）等動畫，奪得奧斯卡最佳動畫長片獎，是他繼《千與千尋》21年後再度榮獲此殊榮。

宮崎駿事隔21年憑復出作《蒼鷺與少年》勇奪奧斯卡最佳動畫長片獎

《蒼鷺與少年》以二戰作為背景，講述11歲的男孩牧真人在母親死於一場火災後，與父親一同離開東京搬到鄉下生活，及後遇上一隻灰鷺，這隻灰鷺成為他的嚮導，帶他探索人生奧秘。

由於宮崎駿和監製鈴木敏夫皆未有出席頒獎禮，獎項需由頒獎嘉賓基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及安雅泰勒喬伊Anya Taylor-Joy代為領獎。

最佳視覺效果

由山崎貴執導、神木隆之介和濱邊美波主演的日本科幻大作《哥斯拉-1.0》日前於第47屆日本電影學院獎橫掃最佳電影、劇本、攝影等8獎，並於香港《亞洲電影大獎》中奪得最佳視覺效果及最佳音響兩獎。

奧斯上再以大熱姿態擊敗《拿破崙》(Napoleon)、《A.I.創世者》（The Creator）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）及《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning ）等，勇奪奧斯卡最佳視覺效果，是《奧斯卡》史上首部日本電影獲得此殊榮。

導演山崎貴從80年代合演賣座喜劇《龍兄鼠弟》（Twins）的最佳拍檔阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與丹尼迪維圖（Danny De Vito）手上領獎。

記者：傅承嘉

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