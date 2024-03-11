【盜竊案】4印尼男來港數周偷逾47萬現金　專趁長者提款後下手

▲ 疑犯犯罪得益。（警方圖片）

葵青警區人員2月29日接獲一名42歲本地女子報案，指她在葵涌一銀行外等候存款期間，發現其背包內約2.5萬元現金被盜去。



葵青警區刑事部及分區特遣隊分析閉路電視片段後，迅速鎖定疑犯身份。鐵路分區特遣隊人員於3月8日發現疑犯，懷疑他們正準備離港。人員隨即聯同葵青警區刑事部、分區特遣隊及機場特遣隊人員拘捕4名外籍男子，年齡介乎25至47歲，涉嫌「扒竊」。



據悉，被捕男子均為印尼籍，以旅客身份入境，已逗留本港數周，被捕前正準備返回印尼，他們專等長者於銀行提款後，互相掩護，趁目標不為意時下手。

人員深入調查後，發現該4名男子亦涉嫌與去年10月至今年3月在屯門、上水、天水圍、長沙灣及青衣的5宗扒竊案件有關，單宗涉款最多10萬元，最老受害人已年屆90歲；案件中財物總值約475,200元。

4名被補男子現正被各暫控一項「盜竊」罪，將會在今日（3月11日）在西九龍裁判法院提堂。案件現交由葵青警區重案組跟進，警方不排除會有更多人被捕。



警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁十年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：陳麗娜