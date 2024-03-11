  • 17°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 13:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙嬰屍案】涉玻璃樽浸泡兩男嬰屍　情侶被控前年及去年阻止埋葬男嬰還押6月再訊

社會 12:02 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

兩被告今由警車押送到粉嶺裁判法院應訊。（陳靜儀攝）

屯門新墟一個唐樓單位日前被發現兩個玻璃樽內浸泡兩具男嬰屍體，涉案一對前租客情侶同被控2項阻止埋葬屍體罪，今（11日）被解往粉嶺法院提堂，控罪書指案發於2022年及2023年，分別於天水圍及屯門分別阻止埋葬1名男嬰屍體。被告暫毋須答辯，案件押後至6月3日再訊，以待DNA比對及索取醫務報告確定嬰兒死因，被告沒有保釋申請，還押候訊。

被告林梓漢（24歲，倉務員）及周櫻鏵（22歲，公關），同被控2項阻止埋葬屍體罪，控罪指兩人於2022年某日在天水圍田廈路夏村1間鐵皮屋阻止埋葬1名男嬰的屍體；及於2023年某日在屯門啟民徑35號美恆樓C座某室阻止埋葬1名男嬰的屍體。

男被告今穿白色長袖長上衣，女被告則蓄馬尾穿風褸，兩人在被告欄內不時四處張望。控方申請押後案件，待進行DNA比對及索取醫務報告確定嬰兒死因，反對被告保釋。裁判官陳炳宙押後案件至6月3日再訊，被告沒有保釋申請還押候訊，但將於3月19日作保釋覆核。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

相關文章

【屯門嬰屍案】被捕男女明日提堂　兩具嬰屍24至32周大暫未知死因
12:05 2024/03/10
【屯門嬰屍案】被捕男女明日提堂　兩具嬰屍24至32周大暫未知死因
【騙案】153人誤墮演唱會球賽門票代購群組騙案涉款220萬　5名女子涉嫌詐騙及洗黑錢等被捕
15:08 2024/03/10
【騙案】153人誤墮演唱會球賽門票代購群組騙案涉款220萬　5名女子涉嫌詐騙及洗黑錢等被捕
【盜竊案】4印尼男來港數周偷逾47萬現金　專趁長者提款後下手
今日 11:53
【盜竊案】4印尼男來港數周偷逾47萬現金　專趁長者提款後下手

你可能感興趣

【屯門嬰屍案】被捕男女明日提堂　兩具嬰屍24至32周大暫未知死因
12:05 2024/03/10
【屯門嬰屍案】被捕男女明日提堂　兩具嬰屍24至32周大暫未知死因
【騙案】153人誤墮演唱會球賽門票代購群組騙案涉款220萬　5名女子涉嫌詐騙及洗黑錢等被捕
15:08 2024/03/10
【騙案】153人誤墮演唱會球賽門票代購群組騙案涉款220萬　5名女子涉嫌詐騙及洗黑錢等被捕
【盜竊案】4印尼男來港數周偷逾47萬現金　專趁長者提款後下手
今日 11:53
【盜竊案】4印尼男來港數周偷逾47萬現金　專趁長者提款後下手
罪案 倉務員 粉嶺 屯門 天水圍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載