【雙嬰屍案】涉玻璃樽浸泡兩男嬰屍　情侶被控前年及去年阻止埋葬男嬰還押6月再訊

▲ 兩被告今由警車押送到粉嶺裁判法院應訊。（陳靜儀攝）

屯門新墟一個唐樓單位日前被發現兩個玻璃樽內浸泡兩具男嬰屍體，涉案一對前租客情侶同被控2項阻止埋葬屍體罪，今（11日）被解往粉嶺法院提堂，控罪書指案發於2022年及2023年，分別於天水圍及屯門分別阻止埋葬1名男嬰屍體。被告暫毋須答辯，案件押後至6月3日再訊，以待DNA比對及索取醫務報告確定嬰兒死因，被告沒有保釋申請，還押候訊。

被告林梓漢（24歲，倉務員）及周櫻鏵（22歲，公關），同被控2項阻止埋葬屍體罪，控罪指兩人於2022年某日在天水圍田廈路夏村1間鐵皮屋阻止埋葬1名男嬰的屍體；及於2023年某日在屯門啟民徑35號美恆樓C座某室阻止埋葬1名男嬰的屍體。

男被告今穿白色長袖長上衣，女被告則蓄馬尾穿風褸，兩人在被告欄內不時四處張望。控方申請押後案件，待進行DNA比對及索取醫務報告確定嬰兒死因，反對被告保釋。裁判官陳炳宙押後案件至6月3日再訊，被告沒有保釋申請還押候訊，但將於3月19日作保釋覆核。

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記者：陳曉欣