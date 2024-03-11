【DSE】上屆狀元分享中文卷一摘星攻略　鼓勵考生以腦圖結合資料整理個人筆記

▲ 德望學校（中學部）DSE女狀元鄭苡晴考獲7科5**佳績。（資料圖片）

文憑試（DSE）筆試下月9日開考，被外界視為「死亡之卷」的中文科將會「4變2」，只設閱讀及寫作卷。上屆DSE狀元、現正就讀港大內外全科醫學士一年級的鄭苡晴在中文卷一考獲5**，今（11日）分享應試的「摘星心得」，包括熟讀範文及語譯，並以腦圖或列點方式結合不同資料，整理個人筆記。

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卷一方面，鄭苡晴認為，只要有足夠準備，在範文部分最容易取得高分，故建議考生除熟讀文章及語譯外，應深入了解文章內容構思、寫作手法、結構等，亦建議同學在溫習學校筆記、補習筆記及「雞精書」時，可以腦圖或列點方式結合不同資料，整理一份屬於自己的筆記。

▲ 鄭苡晴在中文卷一考獲5**，今（11日）分享應試的「摘星心得」。（港大fb）

白話文方面，鄭認為，考生應熟悉歷屆DSE經常出現的題型，包括分段、寫作手法、結構、內容大意等，並透過學校及補習筆記、YouTube影片或Instagram帖文了解相關題型的答題技巧及框架，在操卷時活用。至於文言文，她建議，考生可在考試前多溫習常用的人稱代詞、虛詞、副詞等，以便應試時能更快理解文章的內容大意。

▲ 鄭苡晴在中文卷一考獲5**，今（11日）分享應試的「摘星心得」。（港大fb）

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責任編輯：梁凱婷