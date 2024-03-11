升中面試｜升中面試一分鐘中文自我介紹錦囊　名師分享3個加分範本

▲ 升中面試一分鐘中文自我介紹，名師分享3個加分範本。

近日是升中面試高峰期，要想入讀心儀的中學，除了學業成績要好，升中面試部分也非常重要，目的是考核學生兩文三語（普通話、英語、粵語）的能力，面試官可能會要求學生以普通話或英語，進行一分鐘簡單自我介紹。

英文補習名師Spencer lam表示，由於自我介紹的時間有限，而面試官一天也要面見多名學生，學生應該把握時間吸引面試官的注意力加分，他列出3篇中文自我介紹的範本，讓學生參考。

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升中面試｜自我介紹開首

簡單介紹自己的名字及小學

大家好，我是XXX，我畢業於XXX小學。

簡單介紹自己及家人

我家裡有爸爸媽媽，還有三個兄弟姐妹，而我則是三子/女。我十分喜愛我的家人。/ 我家裡有爸爸媽媽，是一個三人家庭，雖然人不多但生活很充實很快樂。

升中面試｜文靜型自我介紹

假如屬於文靜型的學生，介紹自己時可以遵照以下幾個重點。

透過活動介紹自己及家人的關係

爸爸和媽媽一有時間，就會跟我們數人一齊出外遊玩，像是去野餐、遠足爬山之類的。即使爸爸媽媽工作忙碌，抽不出時間陪伴我們，在家裡也有兄弟姐妹的陪同，正因為有他們在，我永遠都不會感到孤單，我能放下一切擔憂去自由探索世上的不同事物，擁有一個靈活且具創造力的頭腦。

強調自己的興趣及能力，例如語文能力較強。

我最大的興趣是在課餘時間看書，每當小息的鐘聲響起，大家總是能在圖書館找到我的身影。我很享受圖書館那種清幽靜謐的環境，淡淡的書香味彷彿能激活我的腦部，讓我的思考更加自由自在。在圖書館這種大家都自律守序的感覺，尤其讓我喜歡。

【升中面試英文自我介紹】升中面試｜英文自我介紹最強攻略 閱讀型＋音樂型＋運動型加分範本

升中面試｜運動型自我介紹

重點介紹自己在運動方面的強項

我是學校裡籃球隊隊長，除了籃球之外我也對其他很多種不同運動有興趣和經驗，例如足球、欖球、體操等。我選擇了加入學校籃球隊，因為這項運動能強化我的體能和培養我的團隊合作精神。 因為籃球是一個團隊運動，在追求贏球的路上，我必須要學習如何與夥伴們合作，培養彼此之間的默契，而我作為隊長，這種責任更是重大。帶領團隊是我的工作，當隊員之間出現糾紛，我要以隊長的身份出面調解，從中慢慢地學習到領袖精神。

分享自己的難忘經歷

我記得一次校際比賽途中，有個隊友因為比數落後開始責怪另一個隊友，他們兩人就在比賽場上開始吵架。我身為隊長，當然責無旁貸，在比賽暫停後跟他們兩人進行和解，之後繼續完成比賽。雖然我們最後還是輸掉球賽了，可是我們有盡力把比分拉近，而且那兩個隊友也和好如初了。

升中面試｜學術型自我介紹

突出自己的強項，如時間管理方面

學業上，我總是能在學校各種大小測考中考取前三名的成績，我認為這是因為爸爸媽媽一直及時解答我課業上的疑難，還有平時有規律的溫習時間管理的緣故。 此外，我還有參加林林總總的課外活動，包括有鋼琴班、爵士鼓班、小提琴班、舞蹈班等。從小便大量接觸音樂的背景令我對音樂產生出了濃厚的熱情及熟悉感。 每當我快要被學業壓垮的時候，回到熟悉的樂器面前總是能讓我靜下心來。看到別人享受我彈奏的音樂，更是令我心情愉悅，令我覺得和聽眾的心境連接到了一起，想繼續演奏更多音樂。

分享自己的挫折

我記得最初學習鋼琴時，我並不是十分喜歡。但是聽過了一些經典樂曲如柴可夫斯基的《第一鋼琴協奏曲》之後，我被其中的旋律打動了，希望自己在不斷練習後也能彈出這麼好聽的樂曲。

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責任編輯：王明芳