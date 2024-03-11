怪獸家長丨父母坐商務艙5歲兒獨坐經濟艙　要求空姐當保姆全程照顧孩子捱轟

▲ 一對年輕父母坐商務艙，讓5歲兒子獨坐經濟艙，更要求空姐全程幫忙照顧孩子。（iStock圖片）

台灣藝人哈孝遠老婆、任職空姐的瑄瑄（劉凡瑄）分享日前在航班遇到的奇人奇事，一對年輕父母帶著5歲兒子搭飛機，不過爸媽二人乘坐商務艙，兒子則獨自坐經濟艙，更理直氣壯要求空姐幫忙照顧孩子，行為令人側目。

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瑄瑄周日（3月10日）在Instagram發布限時動態，稱一對年約35歲的年輕父母，帶著一名5歲男童搭飛機，父母二人坐商務艙，男童則獨自坐經濟艙。當時媽媽帶孩子安坐後，表現客氣的跟她說，「弟弟一個人坐在這，等一下他要吃什麼喝什麼再麻煩你們，然後再帶他去上廁所唷，喔對了起飛過後你再幫他挑一個電動給他玩喔」。

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瑄瑄聞言直呼「傻眼」，整趟旅程男童不斷嚷着要找媽媽，她只好帶他從經濟艙穿過豪華經濟艙，再到商務艙。

瑄瑄直言「經濟艙只有6個組員要服務全滿211人，我們一定會照顧好大家，但絕對無法提供托嬰服務」，然而整個14小時的航程，該對父母只顧吃牛扒、龍蝦、喝香檳，從未起身去看獨自坐在經濟艙的兒子。

不少網友看過帖文後都直呼，「好離譜！！要是我一定讓爸爸自己坐經濟，我跟小孩坐商務啊」、「要不要乾脆不要生？」、「兩夫妻沒有人甘願讓另一半單獨享受，以至於厚臉皮沒上限」、「吃定你航空公司要幫他兒子免費升等，不然就是空姐當保姆」。

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責任編輯︰王明芳