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英國王室｜凱特手術後首度公開近照　3子女同框現溫馨畫面

育兒資訊 13:54 2024/03/11

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英國王室於昨日（10日）發佈凱特手術後最新照片，感謝大眾關心及祝願母親節快樂。

自英國凱特王妃（Kate Middleton）自1月17日入院接受腹部手術後，需休養3個月，暫停所有公務。昨日王室（10日）發佈凱特最新照片，感謝外界的關心及支持。

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凱特手術後發佈子女同框合照

英國王室發佈的最新照片，據報由王儲威廉上周拍攝。照片中坐在正中間的凱特被身旁的3位子女包圍，分別是大仔喬治王子、二女夏洛特公主及細仔路易王子。四人在鏡頭前一同展示燦爛的笑容，畫面相當溫馨。

照片中四人一同展示燦爛笑容，非常溫馨。（IG圖片）

凱特：感謝大眾的祝福及支持

凱特發出照片同時發文表示，感謝大眾在過去兩個月的祝福及持續的支持，又祝願大家母親節快樂。傳統英國母親節稱為Mothering Sunday，日子在每年「大齋期」（Lent）內的第四個周日，而「大齋期」的日子則在復活節前的40天，計算之下，今年英國母親節在3月10日。

除了最新照片中可見凱特一家的溫馨場面外，早前外媒亦曾報道，3名子女在家中照顧媽媽凱特的暖舉，他們會幫忙做家務，給媽媽講他們喜歡的故事書、幫她斟茶等。另外，為求讓凱特能舒服休養，家中還擺滿了凱特最喜愛的鮮花和毯子、枕頭，還有她喜歡的零食。報道更指凱特有孩子的陪伴，精神就會好。

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英國凱特王妃今年1月17日入院接受腹部手術，需要休養長達3個月，暫停一切王室公務。英國王室亦澄清凱特不是患癌症，外媒猜測凱特可能患有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

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責任編輯：王明芳

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