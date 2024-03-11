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英國王室｜凱特手術後首張近照陷P圖風波　多間通訊社突下架照片疑呢個位出事

育兒資訊 13:54 2024/03/11

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凱特手術後首度公開近照，被一眾新聞社指有被P圖痕跡並即時撤下圖片。

自英國凱特王妃（Kate Middleton）自1月17日入院接受腹部手術後，需休養3個月，暫停所有公務。昨日王室（10日）發佈凱特與3子女的最新合照。不過，同日稍後時間一眾通訊社卻把照片撤下，疑因照片有被處理過的痕跡，目前肯辛頓宮並未就照片作出回應。

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凱特手術後發佈子女同框合照

英國王室發布的最新照片，據報由王儲威廉上周拍攝。照片中坐在正中間的凱特被身旁的3位子女包圍，分別是大仔喬治王子、二女夏洛特公主及細仔路易王子。四人在鏡頭前一同展示燦爛的笑容，畫面相當溫馨。

照片中四人一同展示燦爛笑容，非常溫馨。（IG圖片）

凱特：感謝大眾的祝福及支持

凱特發出照片同時發文表示，感謝大眾在過去兩個月的祝福及持續的支持，又祝願大家母親節快樂。傳統英國母親節稱為Mothering Sunday，日子在每年「大齋期」（Lent）內的第四個周日，而「大齋期」的日子則在復活節前的40天，計算之下，今年英國母親節在3月10日。

除了最新照片中可見凱特一家的溫馨場面外，早前外媒亦曾報道，3名子女在家中照顧媽媽凱特的暖舉，他們會幫忙做家務，給媽媽講他們喜歡的故事書、幫她斟茶等。另外，為求讓凱特能舒服休養，家中還擺滿了凱特最喜愛的鮮花和毯子、枕頭，還有她喜歡的零食。報道更指凱特有孩子的陪伴，精神就會好。

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英國凱特王妃今年1月17日入院接受腹部手術，需要休養長達3個月，暫停一切王室公務。英國王室亦澄清凱特不是患癌症，外媒猜測凱特可能患有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

溫馨合照現P圖風波

不過，Getty、路透社、美聯社和法新社於3月10日稍晚時間一同將凱特與3名子女的合照撤下。路透社和美聯社指出，夏洛特公主的袖子出現一個明顯受被修改過的區域。

路透社亦指出，夏洛特所穿的開襟衫，有一個袖子的部分不一致，表現出照片曾被修改過的痕跡。美聯社則稱圖像不符合美聯社對照片的標準，又指出夏洛特公主的左手位置有不一致的地方。

對於是次修圖風波，肯辛頓宮暫未作出回應。

 

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責任編輯：王明芳

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