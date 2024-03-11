  • 18°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 16:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞洲超星團｜文佐匡成LOONG 9一員疑靠課金　Sean遭網民圍攻：你不配

娛樂 14:13 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

網民不滿文佐匡（Sean）有份成為LOONG 9一員。

TVB選秀節目《亞洲超星團》成團之夜總決賽於昨晚（3月9日）假澳門銀河綜藝館隆重舉行，奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩昱、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁組成男團LOONG 9出道。可是因為男團名LOONG 9（讀音Nine）、陣容也成為不少網民的笑柄！

其中，自公布文佐匡（Sean）有份入團後，「亞洲超星團」官方IG、討論區內也有海量反對他的聲音！

《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討

文佐匡入團疑靠課金　IG粉絲不過6千

有指Sean之所以可以成為LOONG 9一員，是靠有人花錢為他買50萬票，而令本來在節目中表現平平無奇的他可突圍而出！

而在總決賽當晚播出的打氣影片，Sean獲未合作過的「叻哥」陳百祥、「三哥」 苗僑偉、黃宗澤拍片打氣，又難怪令人覺得有「造馬」之嫌！

截至今日（3月11日）下午1時30分，Sean的IG只有5833位粉絲，明顯知名度甚低。

點擊圖片放大
+8
+7

網民不滿文佐匡有份入團

對於Sean能夠取得《亞洲超星團》的第7名，網上一大片不滿的留言，如：「你俾咗幾多錢TVB？ 仲不如讓個位俾郭殿甲、趙天翼、金東彬同譚亦天！」、「還返個出道位」、「導師出到聲話佢係後面偷懶」、「唔理解 真係理解唔到點解佢入到」、「你不配」、「面皮同家財一樣厚」、「50萬票大約HKD80000就可以出道，好低」、「造馬也太明顯了吧」、「俾佢入團都冇用。性格，能力，情商都不及其他人」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

文佐匡患ADHD難控制情緒

在今日（3月11日）中午，Sean在IG限時動態轉發粉絲對他的打氣說話，並以一個心心手勢符號來回應！

當中提到對Haters的最後警告，「Sean Wen has ADHD and sometimes doesn't control his emotons well.He should be treated and respected NOW or NEVER.」文中提到Sean患有ADHD（專注力失調及過度活躍症），難以控制情緒大爆發。

另外，Sean過往受訪時自爆小時候在英國讀書時遭校園欺凌，長達5年時間，從而令他在處事上欠自信。

點擊圖片放大
+8
+7

家住豪宅

現年24歲的Sean，昔日曾到韓國當練習生，又參加過《聲夢傳奇2》，對唱歌、跳舞相當熱愛。

在2021年7月1日，Sean簽約韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂，他稱自己是以成為練習生為目標而簽約。

在今年1月，Sean公開生日聚會的片段，他邀請了一眾好友在其家中客廳聚會，目測容納超過30人也綽綽有餘！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
19:39 2024/01/13
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討
11:26 2024/03/10
《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討
亞洲超星團丨文佐匡深情唱《刻在我心底的名字》　騷唱功火速吸數百like
17:24 2024/01/14
亞洲超星團丨文佐匡深情唱《刻在我心底的名字》　騷唱功火速吸數百like
亞洲超星團丨文佐匡化身蜘蛛俠慶生　與好友余宗遙同年同月同日生日
14:31 2024/01/29
亞洲超星團丨文佐匡化身蜘蛛俠慶生　與好友余宗遙同年同月同日生日

你可能感興趣

亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
19:39 2024/01/13
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失【有片】
《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討
11:26 2024/03/10
《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討
亞洲超星團丨文佐匡深情唱《刻在我心底的名字》　騷唱功火速吸數百like
17:24 2024/01/14
亞洲超星團丨文佐匡深情唱《刻在我心底的名字》　騷唱功火速吸數百like
文佐匡 LOONG 9 娛樂人物職業 歌手 娛樂機構 娛樂行業 TVB 亞洲超星團 網絡熱話 聲夢傳奇