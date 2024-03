亞洲超星團｜文佐匡成LOONG 9一員疑靠課金　Sean遭網民圍攻：你不配

▲ 網民不滿文佐匡(Sean)有份成為LOONG 9一員。

TVB選秀節目《亞洲超星團》成團之夜總決賽於昨晚(3月9日)假澳門銀河綜藝館隆重舉行,奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩昱、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁組成男團LOONG 9出道。可是因為男團名LOONG 9(讀音Nine)、陣容也成為不少網民的笑柄!

其中,自公布文佐匡(Sean)有份入團後,「亞洲超星團」官方IG、討論區內也有海量反對他的聲音!

《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」 男團名LOONG 9引網上熱討

文佐匡入團疑靠課金 IG粉絲不過6千

有指Sean之所以可以成為LOONG 9一員,是靠有人花錢為他買50萬票,而令本來在節目中表現平平無奇的他可突圍而出!

而在總決賽當晚播出的打氣影片,Sean獲未合作過的「叻哥」陳百祥、「三哥」 苗僑偉、黃宗澤拍片打氣,又難怪令人覺得有「造馬」之嫌!

截至今日(3月11日)下午1時30分,Sean的IG只有5833位粉絲,明顯知名度甚低。

網民不滿文佐匡有份入團

對於Sean能夠取得《亞洲超星團》的第7名,網上一大片不滿的留言,如:「你俾咗幾多錢TVB? 仲不如讓個位俾郭殿甲、趙天翼、金東彬同譚亦天!」、「還返個出道位」、「導師出到聲話佢係後面偷懶」、「唔理解 真係理解唔到點解佢入到」、「你不配」、「面皮同家財一樣厚」、「50萬票大約HKD80000就可以出道,好低」、「造馬也太明顯了吧」、「俾佢入團都冇用。性格,能力,情商都不及其他人」。

文佐匡患ADHD難控制情緒

在今日(3月11日)中午,Sean在IG限時動態轉發粉絲對他的打氣說話,並以一個心心手勢符號來回應!

當中提到對Haters的最後警告,「Sean Wen has ADHD and sometimes doesn't control his emotons well.He should be treated and respected NOW or NEVER.」文中提到Sean患有ADHD(專注力失調及過度活躍症),難以控制情緒大爆發。

另外,Sean過往受訪時自爆小時候在英國讀書時遭校園欺凌,長達5年時間,從而令他在處事上欠自信。

家住豪宅

現年24歲的Sean,昔日曾到韓國當練習生,又參加過《聲夢傳奇2》,對唱歌、跳舞相當熱愛。

在2021年7月1日,Sean簽約韓團EXO前成員黃子韜(Tao)所創立的公司龍韜娛樂,他稱自己是以成為練習生為目標而簽約。

在今年1月,Sean公開生日聚會的片段,他邀請了一眾好友在其家中客廳聚會,目測容納超過30人也綽綽有餘!

