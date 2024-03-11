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優才入境？｜小紅書代辦香港身份低至$9000？　標榜1人申請4代受惠+3大條件享中港福利

休閒消費 14:38 2024/03/11

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小紅書有團隊聲稱以低至9千元的服務費，提供一條龍服務代辦香港身份。

儘管內地生活質素愈來愈高，但內地人對於港人身份仍然趨之若鶩。內地小紅書近日有團隊，聲稱客戶只需支付低至9,000元的服務費、符合3條件即可申請香港身份，更提供一條龍服務。成功申請享盡6大福利，標榜無需居港、「一人申請，惠及四代」。相關帖文隨即引起許多內地網民關注，紛紛留言查詢申請方式。

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近日，內地小紅書掀起代辦香港身份的服務。不少帖文以「9.8k就能辦理HK身份是真的」、「惠及四代！中產家庭都花1萬3去拿個香港身份」為標題吸引。代辦價格13,000元至$8999元人民幣不等，即可申請最快3個月內取得香港身分，無需放棄內地戶口，擁有雙重身份，享兩地福利，包括子女教育優勢和升學優勢、低稅制、先進醫療體系、免簽168國及地區以及快速出國工作或旅遊等。

香港ID身份優勢:
升學香港：錄取分數低，錄取率高。
升學香港：DSE成績直升三百餘所海外高校。
升學內地：通過DSE華僑生聯考，報考127所內地高校
免費公立教育15年，免費公立教育福利（幼稚園三年，小學六年，初中三年，高中三年）英語，普通話，粵語並行的模式。
稅務優勢：稅制簡單，低稅天堂。
頂尖醫療水準：連續八年蟬聯全球最長壽地區。

申請條件門檻低

文中列出3大申請條件，申請人只需年齡介乎18至51歲，並持有本科及以上學歷的畢業證書即符合資格，若是從事金融科創建築等行業、51種特殊人才、留學生或有海外工作經驗等，其獲批率更高。

有小紅書用戶強調「一人申請，惠及四代」，適合為孩子教育做規劃的家長和中高管工作背景人士，如：大廠、技術骨幹管理。不少內地網民看後紛紛表示想了解，查詢申請條件和程序。

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優才計劃政策吸納人才

據入境事務處申請香港身份證指引，帖文中提及的「香港身分」或指香港政府推出的「優秀人才入境計劃」（簡稱優才計劃），據香港入境處網頁顯示，計劃對內地以及海外大多數國家地區人士開放（不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國民），申請人只需符合5個基本資格，並在計分制達到80分或以上，即有機會通過甄選程序而獲得香港居民的簽證/進入許可，享有香港醫療、教育福利。

此外，該計劃申請人還可以按香港現行受養人政策，讓未成年子女和配偶一同獲得香港身份，在香港通常居住滿7年後，即可申請成為香港永久居民。

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責任編輯：王明芳

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