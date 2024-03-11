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鋼琴大師丨劉詩昆師生好友辦演奏會賀85歲壽辰　太太孫穎推出新書雙喜齊賀

娛樂 13:12 2024/03/11

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劉詩昆出席愛妻新書發佈。

國寶級鋼琴家劉詩昆本月8日85歲生日，一班師生好友齊集他跟太太孫穎於銅鑼灣開辦的PALLAS音樂學院，舉行一場別出心裁的「彈彈琴·談談情」演奏會，邀請一眾學生與音樂家段俊與段劍新父子、韓蕊岭等，在場演奏音樂與獻唱，用悅耳的歌聲與藝術來為劉詩昆祝壽，音樂傳承，場面溫馨洋溢。

演奏會由孫穎一手包辦，他們的小寶貝蓓蓓（貝貝）與天天（添添）當然也有出席，劉老師見徒弟學有所成，加上兩位心肝寶貝也在場為他慶祝，開心不已。演奏會後，貝貝推出生日蛋糕，劉老師即走到鋼琴前彈奏激昂版生日歌，大家一起高唱，將全晚的氣氛推至高峰。

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一家四口樂融融

孫穎笑稱，劉老師正式成為「85後」，一家四口合照，樂也融融！劉詩昆的生日願望也離不開祝願一對子女，他說：「希望我的兒子和女兒都很好的成長，這是我最大的心願，看到他們一天一天的長大，真是很開心。我也希望我更多的朋友能夠跟我一起勇往向前。」

喜事連連，孫穎昨日傍晚於尖沙咀商務印書館為新書《別用你的人生來將就》舉行分享會，一家到場支持。孫穎坦言相隔十年再出書，是想為微信朋友圈上的分享與發文作一個記錄，亦希望藉著自身經歷，帶給大家溫暖，一起勇敢向前走。

劉詩昆對家的愛孫穎甜在心頭。

母女檔合奏

孫穎分享跟劉老師的相處軼事，笑言曾因他連續挾穿三只小籠包而理智斷線，懷疑人生。她說：「大家都知道劉生彈琴有幾犀利，手指飛快。所以我唔信佢挾親小籠包都穿，後尾仲叫多幾籠俾佢挾。結果當然又係穿！我嬲到要自己行開，冷靜一下。」

孫穎最終決定上youtube看劉詩昆彈《小奏鳴曲》的短片，再次被他的超凡琴技折服，「唔識挾小籠包就算啦！一係等我幫佢挾。唔係點行落去呢？」

此外，貝貝在會上母女檔合奏《如果開心你就拍拍手》和《Baby Shark 》的歌曲，引來全場哄動，現場嘉賓都大讚貝貝聰明可愛，毫不怯場。

當媽媽為讀者簽名時，貝貝還拿起專屬印章，為新書蓋印，孫穎都笑言女兒今天心情很好，「完全係兢兢業業，超出預期！」

孫穎與貝貝齊出席新書簽名會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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