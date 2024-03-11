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染髮風險｜長期染髮恐致癌醫生揭染髮後要做1件事助排毒　一文睇7款不含重金屬染髮劑

保健美顏 15:51 2024/03/11

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長期染髮恐致癌，醫生：染髮後要做1件事助排毒，一文睇7款不含重金屬染髮劑。

【染髮/癌症/膀胱癌/染髮劑】不少愛美的女士都喜愛染髮，但染髮存在一定健康風險。台灣皮膚科醫生曾德朋表示，長期染髮恐致癌，因此建議降低染髮的頻率，每次染髮前後最好間隔3至6個月，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

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因長期染髮而患癌的案例並不少見。台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪曾分享，一名60歲女性患者，因從20、30歲就開始，有近40年從不間斷的染髮，直到60歲時確診膀胱癌。歸醫生解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，久而久之會就影響膀胱健康，嚴重甚至會患膀胱癌。

家醫科醫生王健宇提醒，染頭髮不要接觸到頭皮，因為這些會影響癌症的相關染料，分成水溶性和油溶性，而與泌尿系統相關的是水溶性。另外，食物色素同樣是導致膀胱癌的可能因子，因為食物成分出現的幾號色素，其實都為水溶性，所以建議平時盡量以原型食物為主。王醫生還提到，環境荷爾蒙是醫生公認最大的問題，難以避免，包括水質的環境荷爾蒙濃度都非常高，所以他建議多喝水、多排尿，可以把泌尿道相關癌症機率降低。

外科醫生：染髮後要多喝水

江坤俊表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。而他亦為染髮提出5點建議：

1. 避開深褐色跟黑色

因為深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

2. 選購染髮產品含藥化粧品許可證字號

3. 頭皮保護液

染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

4. 一年染髮不超過3次

雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

染髮劑注意事項 

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

點擊圖片放大
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7款不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣

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