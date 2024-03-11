理財有道丨45歲夫婦賺夠2500萬退休　公開2招投資理財心得

▲ 45歲夫婦賺夠2500萬退休，公開2招投資理財心得。（iStock圖片）

不少打工仔都希望早日實現財務自由，提前退休。台灣一對任職銀行業的夫婦，未滿45歲便成功賺得1億元（新台幣，約2500萬港元），宣布準備退休，惹來大批網民羡慕，「好勵志的故事」。

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夫婦未滿45歲準備退休

該名人夫於Dcard討論區以「達標了，終於可以退休了」為題發帖，自己與太太同樣任職外商銀行，職位分別是副總裁及資深副總裁。他透露自己的年資達18年7個月，太太則為19年8個月。早在多年前，他與妻子已開始計劃退休大計，約好二人的薪資所得合計達1億，便一起辭職退休。終於在3月初，二人達成目標，準備提早退休，「現在感覺好爽，真的是太爽了啦！」

樓主補充，目前他們的底薪分別為180萬（約46萬港元）及250萬（約63萬港元），兩人年薪合計在700萬至750萬（約178萬至191萬港元），而1億元指二人入行至今年薪的總和。

他表示，扣除多年的繳稅、養車、買樓以及食衣住行育樂等約5400萬（約1370萬港元）開支後，還剩下4600萬（約1175萬港元）。近年他們亦開始投資，目前每年收息約200萬（約51萬港元），因此手上現金加上投資約有5500萬（約1404萬港元）。

夫婦投資有道控制開支

他亦指出，在投資上選擇的方向會盡量以安全性跟現金流穩定爲主要考量，「因為是長期持有，短期流動性跟資本利得就不是重點」。

樓主亦提到，夫婦二人的生活簡單，物慾很低。過去多年來，扣除稅金及置業相關費用後，每年家計支出從未超過100萬（約25萬港元），加上目前已還清房貸，以後稅金也會大幅減少。

房子過幾年我們會視情況看要不要辦理反向房貸，另外我們都有買相當的各類保險，所以說保險跟房子是我們的另一個風險管理工具。

網民羡慕實現財富自由

帖文一出引起熱議，不少網民都紛紛留言表示恭喜，「不到45歲就退休，真令人羨慕」、「恭喜結束賺錢階段 ，開始進入花錢階段」、「好開心又有人夢想達標，這樣感覺在追夢的自己也不是遙不可及」、「這規劃的太棒了」。

不過亦有網民懷疑帖文的真實性，「薪資單、學歷、勞健保，全都沒有，實在很難令人相信工作不到20年就是副總裁」、「我才不信年收700萬還來這裡匿名用Dcard」。

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責任編輯：王明芳