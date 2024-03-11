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新手媽媽｜強忍子宮陣痛堅持睇Taylor Swift演唱會 新手媽媽：努力在忍痛

新手爸媽 13:17 2024/03/11

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美國樂壇天后Taylor Swift最近在新加坡舉行6場演唱會。

美國樂壇天后Taylor Swift最近在新加坡舉行6場演唱會，演唱會一票難求。新加坡一名新手媽媽剛好遇上胎動，但她直言苦等了偶像15年，最後強忍子宮收縮的痛苦堅持看完演唱會，再前往醫院產女，新手媽媽強調自己獲得醫生的允許，但卻遭到不少網民的質疑。

綜合新加坡傳媒報道，Taylor Swift在3月2日正式在新加坡開show，當地29歲新手媽媽Natalie Wong的預產期剛好在今年3月4日，夫婦表示去年買到演唱會門票的時候，不知道自己原來已經懷孕，強調是巧合。

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事有凑巧，Natalie Wong在周一（4日）早上8點開始感到子宮收縮和陣痛，她強調徵詢醫生意見後，醫生認為她的情況未緊急到需要入院，決定當晚如期去觀賞演唱會，但她坦言在長達3小時的演唱會期間，子宮不停地收縮陣痛，她不是要坐，不是要站立去減輕疼痛。

在整個表演過程中，我只有60%的力氣 ，但幸好我出現子宮收縮時有地方坐下來。 

演唱會後期，她開始覺得自己子宮收縮的頻率增加到每5分鐘一次，她當時也考慮是否應該開始前往醫院，丈夫也很擔心她的狀況，多次問她是否應該前往醫院

我當時真的在努力忍痛，心想我真的能挺過去嗎？但我心裏明白現在還不是時候，我相信我的孩子會堅持下去。 

Natalie Wong笑言，直至演唱會結束後，她和丈夫吃完東西再前往醫院，16個小時後產下女兒Emma，剛好同Taylor Swift其中一首歌同名，她更加希望分享自己的經歷後，Taylor Swift能夠前往探望她及女兒。

不過很多網民不認同她的行為，指她如此冒險，指責她追偶像比孩子的安全更重要，也有網民表示如果稍後不慎，就會影響孩子一輩子。

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