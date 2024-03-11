新聞女王2丨官宣原班人馬開拍第2輯　佘詩曼Man上身霸氣發言：新聞界只有一個女王

▲ 阿佘演出冇得輸！

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等有份主演的《新聞女王》有收視有口碑，阿佘憑此劇奪得四料視后成大滿貫，而劇集同樣得到不少獎項，可謂在劇集方面稱霸！

其實劇集播出後，一直有指會開拍《新聞女王2》，就連阿佘亦開到聲想拍，皆因大家合作得很開心。

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宣布開拍《新聞女王2》

今日（3月11日）網上流出一條宣傳片，官宣原班人馬將會開拍《新聞女王2》，片中阿佘Man姐上身發言：「我文慧心無論去到哪裏做新聞，都代表着公信力，就我一個人也足夠贏SNK整個電視台。敢不敢用今晚黃金時段收視率跟我賭，記住新聞界只有一個新聞女王。」果然霸氣十足！

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黃宗澤確定加盟《新聞女王2》

在今日舉行的影視博覽上，劇中主要演員包括高海寧、馬國明及黃宗澤等發布會，宣布《新聞女王》系列續集開拍。

《新聞女王2》預計將在明年年初開機拍攝，靈魂人物佘詩曼未有出席，但亦以MAN姐身份拍片在會上播出，該片就是之前所述在網上流傳的影片。

《家族榮耀之繼承者》的宣傳海報

另外，除了《新聞女王2》，阿佘有份主演的《家族榮耀之繼承者》的宣傳海報亦釋出。

從中可見穿上晚裝長裙的阿佘，展現高貴氣質，與Man姐呈現另種風格，林峯則站在中間，不少佘迷都指十分期待劇集播出，到時必定再次掀起追劇潮！

▲ 《家族榮耀之繼承者》

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