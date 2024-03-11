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食用安全｜王丹妮懶洗碗用1奇招煮麵食　網民大驚：塑化劑超標【附懶人煮麵法須知】

食用安全 16:28 2024/03/11

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【食用安全/懶人煮麵法/王丹妮】深夜總是餓，想煮麵但不想洗碗可以怎麼辦？電影《梅艷芳》女星王丹妮（Louise），近日在社交平台上分享「懶人煮麵法」，讓不少網民驚嘆其創意，紛紛留言仿效。相信大家對這種煮麵法不陌生，但當中可能暗藏食安風險。

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王丹妮日前（10日）在社交平台Thread發文，分享「碗都唔想洗嘅最佳方法」，附上一張韓國辛拉麵包裝袋裡直接裝熱水，並用紮頭髮的黑色橡筋紮起包裝袋口。為免包裝袋內的熱水外溢，Louise用一隻白色湯碗承載著。

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網民：塑化劑超標！

有不少網民在帖文下方留言，紛紛指Louise這個「懶人煮麵法很聰明」，讓不少想吃麵但不想洗碗的懶人很有共鳴。但亦有關心Louise的粉絲擔心這個煮麵法有風險，憂心包裝袋「化學成分會唔會唔覺意食落肚」。有人就指出，包裝袋未必能夠承受高溫熱水，「個袋太熱會唔會穿」。

「懶人食麵法」受全球懶人歡迎

其實早在2013年，韓國國防宣傳院透過其博客宣傳Super Junior隊長利特示範軍方的「懶人食麵法」，大受歡迎，熱潮更一度風靡全球。「懶人食麵法」最大賣點主張不用開火又不用洗碗，只需往袋裝即食麵注熱水，封住開口，等待數分鐘，就可以食用。據了解，平日在韓國服兵役中的人及大學生平日就是這樣沖泡即食麵來吃的。但這種煮麵方法或許暗藏食安危機。

實測煮麵方法

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食用前應留意塑膠標誌

據食物安全中心資料指出，第五類的塑膠是聚丙烯（PP），常用於微波爐容器和飲管，一般在攝氏140度會變軟，使用於懶人煮麵法理應無害。 但如果包裝袋使用第七類塑膠（OTHER），即其他塑膠，如聚碳酸酯，或合成塑膠，由於各種塑膠耐熱程度不同，考慮食用前要多加留意。據悉，部分包裝材質如聚氯乙稀，在加熱後會釋出氯化物等有害物質，加上如果包裝添加了塑化劑，或會帶來健康隱憂。

市面上有林林總總的即食麵包裝，不同牌子使用的塑膠亦各有不同。以韓國農心辛拉麵為例，在連鎖超市有售的包裝上沒有標記塑膠分類，故未必適合懶人煮麵法。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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