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食用安全丨不滿雪櫃食物常被偷　學妹於飲品「加瀉藥」最後反被學姐「惡人先告狀」

健康資訊 15:45 2024/03/11

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「共居」日益普遍，不過小心因此摩擦大增。台灣有學生便分享其不快經歷，指自己居住的地方，被劏成5個房間。由於所有住客需共用同一部雪櫃，因此發現自己所買的食物不時不翼而飛。事主為了讓小偷得到教訓，於是便在一樽飲品加了瀉藥，終因此揭發竊賊原來是同校學姐，豈料對方竟「惡人先告狀」，指事主令自己「肚瀉」，揚言要將事件鬧上法庭。

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Healthy Life｜90後港男入行禮儀師處理逾200場喪事見盡生死　難忘大學生輕生亡喪禮極催淚

事主於《匿名公社》發文表示，指自己所住的地方共5個房間，除了認識隔壁同系的同學，其餘住客一概不認識。惟問題是，由於廚房、客廳及廁所屬於共用空間，因此雪櫃內的食物不時被偷吃，深深不忿下，事主於是決定於自己所買的飲料中「加料」。

沒想到，當天晚上竟發現同校的一名學姐肚瀉不斷，事後更「惡人先告狀」，質問她「加了什麼在裡面？」事主自言當下不知道事情嚴重性，反而指對方「抵死」，始料不及對方往後會有如此大的反應。

有小小嘲笑她們亂喝別人的東西活該，然後她們就半夜去急診還請了診斷書，今天就聽跟我一起租的同學說學姐要告我，因為他們找我理論時有錄音錄影。

憂心事件被鬧大的事主遂感嘆，「我有承認調味乳是我的還幸災樂禍，可是不是自己的東西本來就不該吃，我也是參考網友的做法怎麼就要被告了，真的會成立嗎？我很怕我爸媽知道，該怎麼辦？」

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責任編輯：羅嘉欣

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