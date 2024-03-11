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星二代｜劉美娟母女睇Taylor Swift演唱會　16歲女兒亭亭玉立曾患選擇性失語症

育兒資訊 13:49 2024/03/11

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劉美娟偕16歲女兒去新加坡睇Taylor Swift演唱會，可見女兒已長得亭亭玉立。

現年56歲的劉美娟與52歲張崇德育有二子一女，大仔張天藍出世不足26小時因醫療失誤夭折死亡，其後再誕一對子女，轉眼間次子張日希已17歲，細女張日晴都15歲大。隨著子女漸漸成長，劉美娟和張崇德已甚少公開子女近況，近日劉美娟罕有分享偕餅印女兒飛新加坡欣賞Taylor Swift演唱會的片段，可見女兒亭亭玉立，樣貌標緻。

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國際巨星Taylor Swift剛完成新加坡站演唱會，期間吸引了大批遊客飛到新加坡，包括劉美娟兩母女。劉美娟近日在社交平台分享看演唱會的片段，可見兩人坐近舞台，手舞足蹈，相信門票由劉美娟的家姐和姐夫幫手購買，她留言道：

這是我第一次看Taylor Swift現場表演，太興奮了。#謝謝家姐姐夫

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從相片中亦可見，劉美娟的女兒張日晴長大了許多，眼大大樣子甜美、皮膚白皙、身形高挑，盡得媽媽真傳，難怪有網民留言讚：「好似樣」、「兩個都好靚女」、「已經咁高同咁靚女啦」，劉美娟亦有回覆：「差不多高過我啦！」

劉美娟和張崇德於2001年結婚，但在育兒路上困難重重，婚後4年，兩人誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。兩人為了天藍申訴醫生專業失德，不惜展開長達9年的訴訟追究責任，望替天藍討回一個公道。最後負責接生的醫生蔡明欣罪成，被判停牌兩年，而另一醫生則無罪。

劉美娟和張崇德的大仔夭折後，再誕下一對子女張日希和張日晴。（受訪者提供相片）

子女患失語症說不出一個「yes」

兩人其後再誕下一對子女，惟至2016年，劉美娟和張崇德公開兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」。張崇德曾在訪問中表示，子女在學校一直不出聲，連一個「yes」也說不出。因此子女常被誤會為無禮貌，令一家人飽受壓力。

劉美娟曾接受TOPick訪問時解釋，細女幾年前轉校後即時病癒；兒子的問題較嚴重，在學校只靠文字、點頭來跟別人溝通，雙手亦變得僵硬、面紅，6年來在學校如同啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

她指香港的醫生都搞不懂，所以他們聯絡了美國醫生幫忙，老公又買書研究，「很少人認識此問題，可能是心理病。」後來兒子被診斷為高智力但不懂表達及與人溝通，因此常被人欺負。經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

而細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞更已長達8年，曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，從舞蹈中重拾自信。

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責任編輯：林綺玲

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