巴士規則丨女乘客拒摺BB車兼大鬧車廂　霸氣巴士司機即做一事獲網激讚

▲ 有網民發文指，乘搭九巴期間遇到一名女乘客上車時拒絕收妥嬰兒車，更在車廂中辱罵巴士司機「有病」。(Facebook「大埔 TAI PO」截圖)

父母若攜帶嬰兒車乘搭巴士，必須先將嬰兒車收妥再上車，然而早前有女乘客乘搭九巴時，未有按巴士規則要求收妥嬰兒車，並在車廂大吵大鬧，辱罵司機「有病」，司機即時霸氣盡出，要求所有乘客落車，並不開車。事後不少網民大讚司機「做得好」。

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有網友早前在社交平台Facebook群組「大埔 TAI PO」發相帖文，稱「霸氣司機遇上西乘客」，表示該架來往大埔(富善)及荃灣(如心廣場)的73X九巴，在下午約6時半的放工繁忙時段，遇到一名「西客」女乘客在上車時不願收妥嬰兒車，更在車廂中辱罵巴士司機「有病」，於是霸氣司機使出一招即時KO該「西乘客」，即時通知所有乘客落車，並拒絕接載及駕駛。

不過有同車乘客稱，「唔係女乘客問題，係與女乘客（婆婆，抱住小朋友）同行嘅男人（中年男人）佢唔肯幫手收起BB車，之後一邊鬧司機一邊收車。反而因為咁個婆婆狂鬧個男人，話佢有病同煩鬼煩 + 粗口」，並稱「女乘客一行人後期係有收車，不過中年男人喺度司機就唔開車」，最後中年男人落車走，而婆婆、小朋友連同BB車則坐回同一架巴士離開。

帖文引起網民熱烈討論，大部分網民支持司機做法，稱「司機做法正確」、「辱罵司機呢樣野真係好有問題，個女人影響司機駕駛，為咗全車人嘅安全，司機當然要咁做」、「遇著個痴線梗係停車啦」、「司機係為乘客著想，因為BB車唔摺埋，容易周圍碌整到人！」。

根據九巴「乘客須知」第12條(I)請勿阻塞樓梯及閘門通道。車長為保障車內乘客及行車安全，有權向乘客發出其認為為公眾安全著想的指示，包括要求︰攜帶嬰兒車的乘客，須抱起嬰兒及把摺妥的嬰兒車放於合適位置（兒童輪椅除外）。而第17條亦說明，除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客。

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責任編輯︰王明芳