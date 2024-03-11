  • 19°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴士規則丨女乘客拒摺BB車兼大鬧車廂　霸氣巴士司機即做一事獲網激讚

家事百科 16:50 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

有網民發文指，乘搭九巴期間遇到一名女乘客上車時拒絕收妥嬰兒車，更在車廂中辱罵巴士司機「有病」。(Facebook「大埔 TAI PO」截圖)

父母若攜帶嬰兒車乘搭巴士，必須先將嬰兒車收妥再上車，然而早前有女乘客乘搭九巴時，未有按巴士規則要求收妥嬰兒車，並在車廂大吵大鬧，辱罵司機「有病」，司機即時霸氣盡出，要求所有乘客落車，並不開車。事後不少網民大讚司機「做得好」。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

有網友早前在社交平台Facebook群組「大埔 TAI PO」發相帖文，稱「霸氣司機遇上西乘客」，表示該架來往大埔(富善)及荃灣(如心廣場)的73X九巴，在下午約6時半的放工繁忙時段，遇到一名「西客」女乘客在上車時不願收妥嬰兒車，更在車廂中辱罵巴士司機「有病」，於是霸氣司機使出一招即時KO該「西乘客」，即時通知所有乘客落車，並拒絕接載及駕駛。

不過有同車乘客稱，「唔係女乘客問題，係與女乘客（婆婆，抱住小朋友）同行嘅男人（中年男人）佢唔肯幫手收起BB車，之後一邊鬧司機一邊收車。反而因為咁個婆婆狂鬧個男人，話佢有病同煩鬼煩 + 粗口」，並稱「女乘客一行人後期係有收車，不過中年男人喺度司機就唔開車」，最後中年男人落車走，而婆婆、小朋友連同BB車則坐回同一架巴士離開。

帖文引起網民熱烈討論，大部分網民支持司機做法，稱「司機做法正確」、「辱罵司機呢樣野真係好有問題，個女人影響司機駕駛，為咗全車人嘅安全，司機當然要咁做」、「遇著個痴線梗係停車啦」、「司機係為乘客著想，因為BB車唔摺埋，容易周圍碌整到人！」。

根據九巴「乘客須知」第12條(I)請勿阻塞樓梯及閘門通道。車長為保障車內乘客及行車安全，有權向乘客發出其認為為公眾安全著想的指示，包括要求︰攜帶嬰兒車的乘客，須抱起嬰兒及把摺妥的嬰兒車放於合適位置（兒童輪椅除外）。而第17條亦說明，除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

天瑜離世｜天瑜拔喉離世臨終睜眼見父母最後一面　爸爸心痛發文：你得到解脫了
今日 10:18
天瑜離世｜天瑜拔喉離世臨終睜眼見父母最後一面　爸爸心痛發文：你得到解脫了
離譜事故︱正副機師同時睡著　印尼客機一度偏離航道歷半小時「無人駕駛」
今日 13:10
離譜事故︱正副機師同時睡著　印尼客機一度偏離航道歷半小時「無人駕駛」
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
今日 11:46
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食

你可能感興趣

天瑜離世｜天瑜拔喉離世臨終睜眼見父母最後一面　爸爸心痛發文：你得到解脫了
今日 10:18
天瑜離世｜天瑜拔喉離世臨終睜眼見父母最後一面　爸爸心痛發文：你得到解脫了
離譜事故︱正副機師同時睡著　印尼客機一度偏離航道歷半小時「無人駕駛」
今日 13:10
離譜事故︱正副機師同時睡著　印尼客機一度偏離航道歷半小時「無人駕駛」
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
今日 11:46
食用安全｜日本買現切三文魚驚見寄生蟲蠕動　網民籲認住1款切勿生食
網絡熱話 恐嚇 司機 Facebook群組 九巴 巴士 大埔 Facebook 社交平台